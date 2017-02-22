Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля 2017, 11:28

Культура

Российские мультфильмы покажут в сети кинотеатров "Каро"

Дата: с 23 февраля

Место: сеть кинотеатров КАРО

Кадр из мультфильма "Снежные зайчики"

Ради чего идти: программа "Мультфильмы по выходным" – это часть большого фестиваля анимационных фильмов, в котором особое место отведено новому сборнику "Союзмультфильм. Новая жизнь". В него вошли 13 новых короткометражек.

В последнее время легендарную студию стали приглашать на международные фестивали. Она выпускает новые авторские картины для взрослых, но программа фестиваля ориентирована на маленького зрителя.

Что еще: сборник увидят в разных регионах России, включая Москву и область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Самару, Калининград и Казань.

Подробности на сайте фестиваля.

кинотеатр Союзмультфильм время с детьми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика