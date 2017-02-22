Российские мультфильмы покажут в сети кинотеатров "Каро"

Дата: с 23 февраля

Место: сеть кинотеатров КАРО

Кадр из мультфильма "Снежные зайчики"

Ради чего идти: программа "Мультфильмы по выходным" – это часть большого фестиваля анимационных фильмов, в котором особое место отведено новому сборнику "Союзмультфильм. Новая жизнь". В него вошли 13 новых короткометражек.

В последнее время легендарную студию стали приглашать на международные фестивали. Она выпускает новые авторские картины для взрослых, но программа фестиваля ориентирована на маленького зрителя.

Что еще: сборник увидят в разных регионах России, включая Москву и область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Самару, Калининград и Казань.

Подробности на сайте фестиваля.