Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля 2015, 12:54

Культура

Фильм "Номер 44" провалился в мировом прокате

Фото: child44film.com

По итогам прокатного периода картина "Номер 44" заработала два миллиона долларов при бюджете в 50 миллионов. Об этом сообщает Variety.

"Когда вы тратите 50 миллионов долларов на драму, то должны быть уверены, что делаете это в нужный момент и в нужном месте. Если над фильмом не работали Стивен Спилберг или Анджелина Джоли, то не стоит и браться за съемки. Фильм больше похож на картины, которые можно увидеть на DVD, но не в кинотеатрах", – считает киноаналитик Джефф Бок.

Ссылки по теме


Напомним, Минкульт выложит "Номер 44" в интернет. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский. Фильм будет доступен на DVD и онлайн-ресурсах, как только будут открыты права.

Ранее эксперты сочли триллер неподходящим для проката в России.

кинопрокат Номер 44

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика