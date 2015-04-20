Фильм "Номер 44" провалился в мировом прокате

Фото: child44film.com

По итогам прокатного периода картина "Номер 44" заработала два миллиона долларов при бюджете в 50 миллионов. Об этом сообщает Variety.

"Когда вы тратите 50 миллионов долларов на драму, то должны быть уверены, что делаете это в нужный момент и в нужном месте. Если над фильмом не работали Стивен Спилберг или Анджелина Джоли, то не стоит и браться за съемки. Фильм больше похож на картины, которые можно увидеть на DVD, но не в кинотеатрах", – считает киноаналитик Джефф Бок.

Напомним, Минкульт выложит "Номер 44" в интернет. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский. Фильм будет доступен на DVD и онлайн-ресурсах, как только будут открыты права.

Ранее эксперты сочли триллер неподходящим для проката в России.