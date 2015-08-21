Фильмы недели: как закалялась сталь, где живет зло и что делать во время потопа

Кадр из фильма "Упс.. .Ной уплыл"

Не самая замечательная кинонеделя: приквел "Фантастической четверки" возвращает нас в середину 2000-х (во всех смыслах), а сиквел "Синистера" пуганет все теми же ветхими чучелами жанра. Два оставшихся фильма недели вообще из области педагогики – мульт про конец света мягко готовит своих юных зрителей к тому, что в жизни есть те, кто в списках и те, кому тонуть, а французская "Молодая кровь" пугает видами ювенальной юстиции (но нам тут не страшно).

Фантастическая четверка

Сезон шпионов закончился – и снова к нам возвращаются люди в трико. Третий фильм о "Фантастической четверке" астронавтов – на самом деле приквел истории вернувшихся из космоса не просто героями, а супергероями, начинается в том же 2007-м году, на который пришлись события предыдущего, "Серебряного серфера". Фантастика, да и только. И, тем не менее – 2007 год, мальчики и девочка, которым предстоит стать Мистером Фантастик, Человеком-факелом, Невидимой Леди, Существом и доктором Думом, поначалу тихо учатся в колледже, но потом, после мучительно долгой экспозиции, летят на космическом корабле в мир, очень напоминающий самые драматичные моменты "Гарри Поттера" (шум, гром, страшные молнии, зеленый свет – ну, в общем, спецэффекты точно как в 2007-м). Дальше – вся вот эта детсадовская параферналия – Джеми Белл (Существо) каменеет , Майлс Теллер (Мистер Фантастик) проявляет невиданную гибкость, Майкл Би Джордан горит огнем, а Кейт Мара делает лучшее, что может сделать актер в таком кино – попросту исчезает. Пожелаем же и этому скучному фильму как можно скорее исчезнуть с наших экранов, освободив сетке расписания место для "Сказок моря", "Ультраамериканцев", "Любови" Гаспара Ноэ или документального фильма "Красная армия" (про советский хоккей).

Фото: imdb.com

Синистер-2

Близнецы Кортни и Дилан очень любят хорроры, а вот их мама – не очень. Но когда дети с мамой переезжают в старый дом в пригороде, хоррор – в виде демона с идиотским именем Бугул (похоже на название какой-то крупы, нет?). Демон, как водится, хочет украсть души детей, но юный шериф (друг того шерифа, который погиб в первой части Синистера) готов защитить малышей. Ха-ха. В общем, все – и скрипы, и шепоты, и всхлипы, и мрачная фигура с перекошенным лицом, вставшая в дверном проеме, и карусель смертей пойдет по второму кругу. Зачем? Ну ведь "людям нужно зло", уверены авторы фильма. А что может быть адовее проходного и вторичного фильма ужасов?

Фото: imdb.com

Упс... Ной уплыл

На самом деле не все на этой неделе так уж траурно с российским прокатом. Вот, например, конец света для самых маленьких – веселая и яркая анимационная комедия про зверей, которые не прошли фейс-контроль и не попали на Ковчег перед вселенским потопом. Списки, измерение носа и окраски, коррумпированные привратники, "все животные равны, но некоторые – равнее" и прочие суровые истины и реалии взрослой жизни подаются в веселой, пушистой и непринужденной манере.

Кадр из фильма "Упс.. .Ной уплыл"

Молодая кровь

Для детей постарше, рисково-пубертатного возраста, предназначен социальный хоррор хорошей и ответственной французской актрисы и режиссера Эммануэль Берко. Лет пять назад Берко сыграла усталую инспекторшу по делам несовершеннолетних в фильма "Полисс" (довольно реалистически живописавшем ужасы бытовой педофелии и народной педагогики). "Молодая кровь" продолжает раскрывать эту тему, теперь уже с другой стороны: исчадьем ада тут уже становятся сами детишки, но виноваты во всем, конечно, горе-родители. 14-летий нервный подросток Малони не снимает капюшона, не ходит в школу и занимается мелким хулиганством. Дело Малони почти с самого его рождения ведет участливая судья Флоранс (Катрин Денев), с которой истерик Малони общается, мягко скажем, невежливо.

Два часа страха или, как минимум, неловкости за судьбы малолетнего хулигана и старушки-судьи – но не волнуйтесь, все закончится относительно хорошо. Судя по фильму Берко, ювенальная юстиция во Франции сильно очеловечилась со времен "400 ударов" Трюффо: чтобы реально загреметь в исправительную колонию, уже недостаточно вынести с папиной работы пишущую машинку – нужно угнать автомобиль, и не один. Занятно. Кстати, сравнить фильм Берко с английскими картинами на ту же тему: как бы не был отвратителен Малони, режиссер все время видит в нем жертву недостаточного финансирования социальной сферы, а не безнадежного врага народа.

Фото: imdb.com

Василий Корецкий