Влечение далеких планет: куда летали герои фильмов про космос

12 октября Москва онлайн показала лекцию Кипа Торна – нобелевского лауреата по физике. Кип Торн – американский физик и астроном, один из главных мировых экспертов по общей теории относительности. Также известный миру как научный консультант оскароносного фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар".

Кинозрителю всегда интересно смотреть на визуализацию непривычного и такого таинственного для него мира на экране. В данной статье мы расскажем о пяти направлениях, как выдуманных, так и реально существующих, куда летели люди в поиске нового дома или, преследуя иные цели.

Фильм "Аватар": планета "Пандора"

Фото: кадр из фильма "Аватар"/Режиссер: Джеймс Кэмерон. Сценарист: Джеймс Кэмерон. Продюсер: Джеймс Кэмерон, Джон Ландау, Брук Бретон



Почему полетели?

К середине 22 века на Земле практически исчерпаны все природные ресурсы из-за тотального перенаселения планеты. Но в 2154 году люди обнаружили на спутнике Пандора ценное минеральное вещество "анобтаниум" и развернули его крупномасштабную добычу.

Куда прилетели?

Пандора — на самом деле является спутником вымышленной газовой планеты-гиганта Полифем в звездной системе Альфа Центавры. Планета не пригодна для жизни людей из-за ядовитой атмосферы, но на ней есть жизнь, состоящая из очень странной флоры и фауны, а также разумной гуманоидной расы На’ви.

Эти существа чем-то похожи на людей, хотя кожа у них переливающегося лазурного цвета, рост около 3 метров, очень пропорциональная фигура, а сзади есть хвост. Для них очень важна связь с их природой, так как каждое живое существо подключено к некой глобальной сети, называемой "Эйва" — это своего рода почитаемая богиня-мать для расы На’ви. Этот гигантский мозг хранит в себе огромное количество информации, а жители Пандоры могут, как бы скачивать и загружать все знания и воспоминания.

Райский вид планеты таит в себе смертельную опасность для людей, если они не наденут специальный дыхательный прибор. Это объясняется азотно-кислородной атмосферой с высоким содержанием углекислого газа (около 19%) и сероводорода, что вызывает у человека потерю сознания через 20 секунд и смерть через 4 минуты. На постоянно извергающейся планете вулканов и гейзеров растения и животные тоже опасны для людей.

Но из-за ценности природных ресурсов земляне готовы развязать войну путем уничтожения священных растений и гуманоидов, однако, успех не на их стороне. Военные проигрывают в масштабной битве с туземцами и изгоняются с Пандоры. Остаются только дружественно настроенные учёные, а главный герой Джек Салли навсегда переносится из тела человека в своего аватара.

Фильм "Европа": спутник "Европа"

Фото: кадр из фильма «Европа»/Режиссер: Себастьян Кордеро. Сценарист: Филип Джелэтт. Продюсер: Бен Браунинг, Мэтт Левин, Майкл Мехер



Почему полетели?

Международная космическая экспедиция полетела к спутнику Юпитера для изучения возможной внеземной жизни.

Куда прилетели?

Шестой спутник Юпитера, входящий в группу Галилеевых спутников (группа состоит из 4 спутников: Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто, в порядке удаления от Юпитера). Спутники были открыты Галилео Галилеем в январе 1610 года.

Европа меньше нашей Луны, занимая шестое место по размеру среди всех спутников и пятнадцатое среди всех объектов Солнечной системы, но по массе превосходит все известные нам спутники. Предположительно в центре Европы находится железное ядро, затем идут горные породы и гигантский жидкий океан, а поверхность покрыта достаточно гладким слоем льда с очень маленьким количеством кратеров, но множеством трещин. Ученые предполагают, что на Европе в недрах океана может быть найдена внеземная жизнь по аналогии с микробной жизнью в океанских глубинах Земли.

Температура воздуха очень низкая и варьируется от −150°С до −220°С, а уровень радиации очень высокий (почти в миллион раз больше естественного фона на Земле). Атмосфера очень разряжена и состоит в основном из кислорода.

Герои фильма, приземлившись на Европу, пробуривают скважину для взятия проб воды, но попытка оказывается неудачной, зонд не отвечает. Вся члены экипажа по очереди погибают, понимая, что в подлёдном океане есть жизнь. Мы видим, как огромные светящиеся организмы проплывают сквозь тонущий корабль.

Фильм "Обливион", 2013: спутник "Титан"

Фото: кадр из фильма «Обливион»/Режиссер: Джозеф Косински. Сценарист: Карл Гайдусек, Майкл Арндт, Джозеф Косински. Продюсер: Питер Чернин, Дилан Кларк, Дункан Хендерсон

Почему полетели?

Примерно в 2017 году инопланетяне атаковали Землю, предварительно уничтожив Луну, что вызвало множество землетрясений и цунами. Человечество отразило удар ядерным оружием, но теперь Земля непригодна для жизни. Оставшиеся люди эвакуировались на космическую станцию "Тет", а оттуда на спутник Сатурна — Титан.

Куда прилетели?

Титан — второй по величине спутник Солнечной системы. Особенность Титана в том, что это единственное тело (помимо Земли) с доказанной жидкостью на поверхности. Перспективность спутника для человечества определяется большим количеством жидких углеводородов, на которых работает большая часть земной техники. Это уникальное место во Вселенной, наполненное всеми известными и необходимыми для нас элементами. Эти углеводороды выпадают в виде дождей, образовывая этановые и метановые озёра.

Титан состоит из льда и скальных пород. Атмосфера спутника состоит в основном из азота и метана, а также она очень плотная, поэтому при колонизации полёты над Титаном были бы наиболее оптимальным решением. На Титане нам было бы очень холодно, температура равна примерно −180°C.

Фильм "Интерстеллар", 2014: планета "Миллер"

Фото: кадр из фильма «Интерстеллар»/Режиссер: Кристофер Нолан. Сценарист: Джонатан Нолан, Кристофер Нолан. Продюсер: Кристофер Нолан, Линда Обст, Эмма Томас

Почему полетели?

В недалёком будущем на нашей родной Земле падает уровень кислорода в атмосфере из-за развития патогенных бактерий, что вызывает ухудшение климата, а, следовательно, катастрофические проблемы с сельскохозяйственным производством и как итог — скорую гибель всего живого на Земле. Команде предстоит достигнуть орбиты Сатурна и пройти через червоточину ("туннель" в пространстве), чтобы попасть в другую галактику к потенциальным спасительным планетам.

Куда прилетели?

Одна из перспективных планет — "Миллер", и члены экспедиции отправляются на неё. Самой главной особенностью планеты является время, оно многократно замедляется из-за близости к черной дыре "Гаргантюа", то есть "Миллер" находится на самом краю пропасти. Один час, проведенный на этой планете равен семи годам на Земле. Чем ближе к сверхмассивной чёрной дыре, тем сильнее воздействие гравитационной силы, которая влияет на все происходящие процессы на планете. Сама планета, ввиду той же гравитации, по форме напоминает вытянутое яйцо или эллипсоид.

По прибытию Купер, Амелия и Дойл находят лишь обломки корабля от предыдущей миссии. Огромные приливные волны (несколько километров высотой), бесконечный океан и отсутствие земной поверхности делает данную планету непригодной для жизни людей. Лишь двое возвращаются из этого водного мира на межпланетный корабль "Эндюранс", оставив 23 земных года позади.

Фильм "Марсианин", 2015: планета "Марс"

Фото: кадр из фильма «Марсианин»/Режиссер: Ридли Скотт. Сценарист: Дрю Годдард, Энди Уир. Продюсер: Ховард Эллис, Дрю Годдард, Адам Гудман

Почему полетели?

2035 год, экипаж очередной земной миссии Арес-3 приземляется на Марс для исследования Ацидалийской равнины.

Куда прилетели?

После приземления на Марс начинается песчаная буря и команде приходится экстренно покинуть планету. Но инженера-биолога Марка Уотни сметает элементом оборудования и с поврежденным скафандром уносит бурей. Миссия улетает, и Марк остается один на один с чужой планетой, где он должен выжить.

Что мы должны знать о ней? Марс — четвертая планета от Солнца после Меркурия, Венеры и Земли и последняя из планет земной группы. Планета названа в честь древнеримского бога войны Марса (в древнегреческой мифологии аналог — Арес). Марс называют "красной планетой" из-за красноватого оттенка поверхности, насыщенной минералом маггемитом.

Площадь поверхности Марса составляет 28,3% от площади поверхности Земли. На Марсе есть очень разряженная атмосфера, состоящая в основном из углекислого газа, поэтому человек всегда будет подвержен высокому уровню радиации. Климат малоподходящий для людей, но всё таки он наиболее близок к земному. Средняя температура на Марсе −63°С. Колебания температуры очень сильные, так летом в дневное время может быть + 20°С (а на экваторе и теплее), а зимней ночью температура может опускаться до −125°С.

Поверхность Марса представлена в виде равнин, кратеров разной величины, возвышенностей, вулканов. На Марсе располагается самый большой вулкан Солнечной системы - "Гора Олимп". У Марса есть два спутника Фобос и Деймос, которые названы в честь греческих богов, сыновей Ареса, обозначающих "страх" и "ужас". Для Марка Уотни, прошедшего колоссальные трудности, всё заканчивается хеппи-эндом, он возвращается домой, отчасти колонизировав Марс.

Последние 60 лет люди стремятся достигнуть различных космических тел Солнечной системы, на которые, возможно, мы когда-нибудь отправимся. Может это будет та самая планета или спутник из тех, что перечислены выше?



Абаева Алиса