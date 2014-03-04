Профессор Уильям Индик расскажет на семинаре о связи кино и психологии

С 11 по 13 апреля в киношколе Cinemotion состоится семинар "Кино как инструмент психологического анализа", который проведет доктор психологических наук Корнельского университета, профессор философии Даулинг–колледжа Уильям Индик.

Кадр из фильма "Опасный метод". Фото: Странциа фильма в Facebook

В рамках семинара Уильям Индик разберет важнейшие для психологии теории – от Зигмунда Фрейда, Карла Юнга, Альфреда Адлера и Эрика Эриксона до Морин Мердок и Ролло Мэя, проведет связь между психологией и сценарным мастерством и покажет, как эти теории работают на примере известных фильмов.

В программе: "Архетип героя, созданный на основе классических теорий Отто Ранка и Джозефа Кэмпбелла", "Теории Фрейда: Эдипов комплекс, невротический конфликт, защитные механизмы эго", "Теории Юнга: Коллективное бессознательное и архетипы", Теории Адлера: Соперничество между братьями и сестрами и комплекс неполноценности", "Теории Эриксона: Кризис идентичности и развитие характера", "Путешествие героя. Путешествие героини", "Экзистенциальные проблемы".

Стоит отметить, что недавно в россии вышла книга профессора Индика "Психология для сценаристов: Построение конфликта в сюжете". В ней он приводит психологические формулы и объясняет, как их применять, чтобы у вас получилась именно та история, которую вы хотите написать.

Первый фильм и теория психоанализа Фрейда появились в один год, и с тех пор кино и психология связаны друг с другом. Крупные голливудские студии приглашают практикующих психологов, а многие преподаватели психологии разбирают кино в качестве дополнительного учебного пособия, рассматривая поведение, реакции персонажей и развитие их характеров.