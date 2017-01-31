Форма поиска по сайту

31 января 2017, 17:51

Происшествия

Росавиация отвергла претензии Голландии к данным с радаров малазийского Boeing

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Единых международных требований к формату данных с радиолокационных станций нет. Об этом заявил замглавы Росавиации Олег Сторчевой в ответ на претензии Голландии к материалам по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 на Донбассе, сообщает РИА Новости.

Сторчевой удивился, что голландская комиссия не может расшифровать данные с радиолокационных станций, которые ей передала российская сторона еще в прошлом году.

Также замглавы Росавиации выразил недоумение по поводу того, что голландцы сообщили о трудностях во время расшифровки только через три месяца и в СМИ, а не обратились напрямую в РФ. Он также подчеркнул, что расшифровка – это технический вопрос, который можно было бы сразу решить при совместной работе.

Сторчевой убежден, что затягивание сроков – это желание голландской комиссии преднамеренно ввести в заблуждение общественность.

Малайзийский Boeing MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Для расследования причин крушения лайнера была создана международная совместная следственная группа. Ее члены пришли к выводу, что Boeing был сбит ракетой, выпущенной из района поселка Первомайское. Эта территория в тот момент находилась под контролем пророссийских сепаратистов.

Российская сторона категорически отрицает возможность запуска зенитной ракеты.

