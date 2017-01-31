Росавиация отвергла претензии Голландии к данным с радаров малазийского Boeing

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Единых международных требований к формату данных с радиолокационных станций нет. Об этом заявил замглавы Росавиации Олег Сторчевой в ответ на претензии Голландии к материалам по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 на Донбассе, сообщает РИА Новости.

Сторчевой удивился, что голландская комиссия не может расшифровать данные с радиолокационных станций, которые ей передала российская сторона еще в прошлом году.

Также замглавы Росавиации выразил недоумение по поводу того, что голландцы сообщили о трудностях во время расшифровки только через три месяца и в СМИ, а не обратились напрямую в РФ. Он также подчеркнул, что расшифровка – это технический вопрос, который можно было бы сразу решить при совместной работе.

Сторчевой убежден, что затягивание сроков – это желание голландской комиссии преднамеренно ввести в заблуждение общественность.