Росавиация отвергла претензии Голландии к данным с радаров малазийского Boeing

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
Единых международных требований к формату данных с радиолокационных станций нет. Об этом заявил замглавы Росавиации Олег Сторчевой в ответ на претензии Голландии к материалам по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 на Донбассе, сообщает РИА Новости.
Сторчевой удивился, что голландская комиссия не может расшифровать данные с радиолокационных станций, которые ей передала российская сторона еще в прошлом году.
Также замглавы Росавиации выразил недоумение по поводу того, что голландцы сообщили о трудностях во время расшифровки только через три месяца и в СМИ, а не обратились напрямую в РФ. Он также подчеркнул, что расшифровка – это технический вопрос, который можно было бы сразу решить при совместной работе.
Сторчевой убежден, что затягивание сроков – это желание голландской комиссии преднамеренно ввести в заблуждение общественность.
Для расследования причин крушения лайнера была создана международная совместная следственная группа. Ее члены пришли к выводу, что Boeing был сбит ракетой, выпущенной из района поселка Первомайское. Эта территория в тот момент находилась под контролем пророссийских сепаратистов.
Российская сторона категорически отрицает возможность запуска зенитной ракеты.