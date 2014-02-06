На Масленице каскадеров Соловья-разбойника "перенесут" в наше время

Фото: ИТАР-ТАСС

Каскадеры "Сетеньского Стана" устроят 23 февраля Масленичные гуляния под названием "Соловей-разбойник. Платиновый блин". Костюмированные проводы зимы пройдут в в Крепости Сетун. Примут участие в них Баба Яга, Снежная Королева и другие сказочные персонажи, которые, правда, окажутся нашими современниками. В спектакле будет множество трюков и спецэффектов, поставленных автором программы - Игорем "MASTER" Паниным.

Каскадерский спектакль будет поставлен по мотивам сказки о Соловье-разбойнике. Действие развернется в современности: главному герою (собственно, Соловью) предстоит сразиться с коррумпированными депутатами, которые собираются отобрать у беззащитной старушки Бабы Яги земельный участок. На месте избушки планируется построить казино и торговый центр.

Снежная Королева будет разъезжать на танке, а еще зрителям предстоит увидеть, как депутатов пытаются спасти зомби. Однако Соловей, конечно, одержит победу. Коррумпированным чиновникам предстоит гореть вместе с чучелом Масленицы. Кроме огня, зрителей ждут также погони и перевороты на автомобилях и мотоциклах, драки и фехтование - в общем, действо будет зрелищное.

Детей и взрослых ждет море позитивных эмоций и адреналина. Спектакль, который представят каскадеры, будет дополнен играми и конкурсами, в которых смогут поучаствовать все желающие. Замерзнуть можно не бояться: гостей каскадерской Масленицы угостят блинами и горячим чаем на травах. Перед началом представления пройдут традиционные масленичные забавы - "Залезь на столб", "Колечко", "Веретено" и другие. Кроме того, можно будет покататься на танке Снежной Королевы и Печке Емели.

Начало - в 12.00 и в 14.30. Стоимость билетов - от 1000 рублей. Дети до 5 лет проходят по одному билету с родителями.