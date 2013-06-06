"Парад округов" пройдет в Москве в День России

Фото: ИТАР-ТАСС

12 июня в Москве пройдет первый городской исторический карнавал "Парад округов", посвященный Дню России.

В параде примут участие жители и артисты, которые будут сопровождать огромные платформы, символизирующие 12 основных периодов отечественной истории.

Шествие начнется в 10.00 на Пушкинской площади и пройдет по Тверской улице и Театральному проезду до Лубянской площади. После шествия все платформы разместятся до 21.00 на проспекте Сахарова, где их смогут увидеть все желающие.

"Этот проект призван не столько говорить об очевидных достижениях нашей страны, сколько привлечь внимание широкого круга граждан к истории России, - сообщил куратор "Парада округов" историк Антон Молев, - мы хотим рассказать о развитии и трансформации российской государственности".

В рамках праздника каждый из московских округов представит красочную композицию, посвященную той или иной эпохе или событию из истории России. Так, ЮВАО представляет период возвышения Москвы, символом смутного времени в истории русского государства стало село Тушино, СЗАО представит эпоху смуты, ЗелАО представит Великую отечественную войну, СВАО будет представлять расцвет отечественной космонавтики, а ЗАО - современную Россию.

Будут представлены и другие исторические вехи: Киевская Русь - ЦАО; создание и укрепление Московского княжества - ЮАО; Петр I - ВАО; блистательный век Екатерины II - ЮЗАО; война 1812 года - ТАО; золотой век русской литературы - НАО; Октябрьская революция - САО.