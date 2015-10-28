В поселении Вороновское объявлен карантин по бешенству

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В поселении Вороновское в Троицком округе объявлен карантин по бешенству до 26 декабря. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Карантин ввели из-за того, что 25 октября в поселении выявили случай заболевания бешенством дикого животного. На время карантина в поселении запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать ими, вывозить животных за пределы района, а также ловить диких животных.

Напомним, Государственная ветслужба Москвы завершила работу по иммунизации диких животных на территории Троицкого и Новомосковского округов. Специалисты разложили 30 тысяч доз пероральной вакцины "Рабивак" на площади более 1,2 тысячи квадратных километров.

Что нужно знать о бешенстве

Основное внимание уделялось территориям, на которых ранее регистрировались случаи заболевания бешенством. Учитывалась информация о наличии лисьих нор, местах постоянного обитания, путях миграции лис и других видов диких плотоядных животных.

Кроме того, более плотная раскладка вакцины была проведена в лесных массивах на границе Московской и Калужской областей.

Отметим, что прививка от бешенства для животных – это единственный способ защитить животное и обезопасить себя от этого заболевания.

В Москве бесплатную вакцинацию проводят круглый год. Профилактический укол можно сделать в любой городской ветеринарной клинике. После введения вакцины у животного вырабатывается иммунитет, который действует в течение года.

Чтобы защитить своих питомцев от бешенства, в первую очередь, рекомендуется ставить им соответствующие вакцины. Во время массовой вакцинации ветеринары принимают четвероногих пациентов бесплатно.

Весной иммунизацию необходимо провести за две недели до выезда хозяев с животными за город. Кроме того, стоит обучать собак, выгуливать их только в установленных местах и в намордниках.