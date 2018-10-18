Тройная камера и возможность зарядить соседние смартфоны – взгляд на Huawei Mate 20 Pro

Компания Huawei представила в Лондоне свой флагманский смартфон Huawei Mate 20 Pro. Первые впечатления и экспресс-тест нового девайса – в специальном репортаже нашего эксперта.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Тройка лидеров на рынке премиальных смартфонов, в которую входят Apple, Samsung и Huawei, и в этом году не претерпела изменений. Причем, если раньше сильнейшей стороной смартфонов Huawei было соотношение цена/качество, то сейчас их топовые смартфоны – это уже бескомпромиссные по своим пользовательским характеристикам устройства, превосходящие большинство девайсов на рынке.

Пара слов о самом мероприятии. 16 октября в Лондоне был представлен не один, а целых четыре смартфона.

Собственно, сам Huawei Mate 20 Pro.

Huawei Mate 20 – немного упрощенная версия флагмана (с большим экраном).

Люкс-аппарат Porsche Design Huawei Mate 20 RS в корпусе из стекла и кожи ручной выделки.

Фаблет Huawei Mate 20 с огромным экраном – 7,2 дюйма.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Porsche Design Huawei Mate 20 RS – аппарат, конечно, интересный, но все же больше рассчитанный на любителей "демонстративного потребления", по своим характеристикам он почти повторяет Huawei Mate 20 Pro. Разница между ними прежде всего в позиционировании на рынке, дизайне и цене (1049 евро для Mate 20 Pro на 128 Гб против 1695/2095 евро для Porsche Design, в зависимости от объема памяти – 128/256 Гб). Да, именно столько Huawei Mate 20 Pro стоит в Европе – 1049 евро.

Отдельно отметим, что впервые все смартфоны серии Mate будут продаваться в России, и цена, скорее всего, будет сопоставима с европейской, возможно, с небольшим дисконтом (но это всего лишь наше предположение).

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Посмотрим на технические характеристики Huawei Mate 20 Pro.

• Восьмиядерный процессор собственного производства Kirin 980. Два ядра Cortex A76 2,6 ГГц + два ядра Cortex A76 1,92 ГГц + четыре ядра Cortex A55 1,8 ГГц ;

• Тройная основная камера: широкоугольная, 40 Мп (светосила – f/1,8, размер матрицы – 1/,7", фокусное расстояние – 27 миллиметров), ультраширокоугольная (20 Мп, светосила – f/2,2, фокусное расстояние – 16 миллиметров), камера с "телеобъективом" (8 Мп, светосила – f/2,4, фокусное расстояние – 80 миллиметров, трехкратный оптический зум, пятикратный гибридный, десятикратный цифровой, стабилизация A (Huawei AI Image Stabilization), автофокус, HDR, оптика Leica;

• Фронтальная камера: 24 Мп, светосила – f/2,0, фокусное расстояние – 26 миллиметров, размер матрицы – 1/3,2", автофокус HDR, модуль распознавания лица ;

• Экран: AMOLED 6,39 дюйма, разрешение – 1440x3120 пикселей, cоотношение сторон – 19,5:9, плотность пикселей – 538 на дюйм ;

• Память – 128/256 Гб (для Porsche Design и Huawei Mate 20, в версии Mate 20 Pro предусмотрено только 128 Гб), поддержка карт памяти Nano SD ;

• Оперативная память – 6/8 Гб ;

• Аккумулятор – 4200 мАч, несъемный ;

• Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей ;

• Разъем USB Type-C ;

• EMUI 9,0 (Android 9,0) ;

• Цвета: изумрудно-зеленый, черный;

• Габариты: 72,3х157,8х8,6 миллиметров ;

• Вес – 189 граммов;

• Аккумулятор 4200 мАч ;

• Влагозащищенность по стандарту IP 68 (погружение до одного метра) .

Самое главное

Самое интересное, на первый взгляд, – новые технические решения, реализованные в Huawei Mate 20 Pro. Прежде всего, новая тройная камера, восьмиядерный 7-нанометровый процессор Kirin 980 и двойная система распознавания владельца – встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и модуль фронтальной камеры 3D Face Unlock.

Камера



Тройная камера Leica с ультраширокоугольным, обычным и телеобъективом, поддержкой "искусственного интеллекта", точнее AI-модуля нового процессора Kirin 980.

Новый объектив с фокусным расстоянием 16 миллиметров позволяет "умещать" в кадре близко стоящие объекты, что действительно очень важно при городской съемке. Также такой объектив может делать отличные макрофотографии.

Вот примеры работы четырех режимов камеры Huawei Mate 20 Pro с изменяемым фокусным расстоянием и зумом (можно увидеть гибкость в выборе ракурсов).

Ультраширокий. Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Стандарт. Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Тройной оптический зум. Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Пятикратынй гибридный зум. Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Макросъемка с расстояния 2.5 сантиметра :

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Съемка в условиях недостаточного освещения и раньше была сильной стороной смартфонов Huawei, а в Mate 20 Pro ее реализовали с еще большим блеском.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Смартфон поддерживает съемку фото и видео с соотношением сторон 21:9. По сравнению с традиционным соотношением 16:9, такой формат выглядит значительно более эффектно (если смотреть полученное фото- и видеоизображение на большом экране).

Процессор



Huawei Kirin 980 – первый официально анонсированный процессор, изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу, то есть максимально производительный и минимально расходующий аккумулятор. Помимо основного СPU-блока, занимающегося обычными вычислениями, Kirin 980 получил мощнейший графический процессор Mali-G76 и обновленный нейросетевой модуль для работы с программами класса "искусственный интеллект". Нейросетевой модуль отвечает сейчас, прежде всего, за работу с фото и видео, позволяя более полно реализовать возможности новой камеры.

В качестве примера можно привести режим "Кино", позволяющий настраивать оттенок, насыщенность и яркость картинки в видеороликах. Кроме набора стандартных шаблонов, режим поддерживает также выборочное обесцвечивание кадра. Технологии искусственного интеллекта позволяют смартфону отделять фигуры людей от фона и переводить фон в различные градации серого, чтобы акцентировать внимание на объекте съемки. В галерее также доступна функция создания видероликов со схожими темами из десятисекундных фрагментов.

А еще нейросетевой модуль используется для портретной съемки и режима боке.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Еще одним примером, иллюстрирующим, в какой связке работают в современных смартфонах процессор и камера, стал режим "умной камеры" HiVision, позволяющий распознавать объекты и использовать это. То есть с помощью этой функции у вас будет возможность получать информацию о географических, культурных и исторических достопримечательностях, о товарах, о еде и так далее.

Вот пример автоматического подсчета калорий по фотографии еды :

Правда, пока функция HiVision в России недоступна.

Судя по всему, нейромодуль Kirin 980 будет задействован еще и для оптимизации производительности, то есть для того, чтобы через год-два смартфон работал так же быстро, как и в начале использования. Не секрет, что по мере накопления приложений и контента смартфоны начинают работать немного медленнее, чем в первые месяцы, и Huawei обещает исправить ситуацию .

Экран со встроенным сканером

AMOLED-экран с поддержкой функции Always on Display получил встроенный датчик отпечатков пальцев, что позволило достигнуть 86,9% соотношения площади экрана к площади фронтальной панели (очень неплохой показатель).

Модуль фронтальной камеры, используемый для распознавания лица, по принципу работы напоминает Face ID от Apple: из 30 тысяч точек, проецируемых на лицо, создается 3D-модель владельца, запоминается и при разблокировке сравнивается с тем, что видит специальный блок камеры (3D-Face Unlock). За то время, которое мы его тестировали, никаких нареканий модуль не вызвал. Работал не хуже "эппловского".

Аккумулятор и новая зарядка

У Huawei Mate 20 Pro очень емкий аккумулятор (4200 мАч), которого хватает более чем на сутки интенсивной работы, а также мощная и быстрая зарядка, входящая в комплект. За 30 минут смартфон заряжается с нуля до 70%.

Впервые смартфон компании стал поддерживать беспроводную зарядку. Но Huawei не была бы Huawei, если бы не привнесла в нее что-то свое. Беспроводная зарядка стала еще и реверсивной, то есть от Huawei Mate 20 Pro можно зарядить любой другой смартфон, поддерживающий беспроводную зарядку, просто приложив его к новому устройству.

Дизайн



Что касается дизайна, то тут ничего особо революционного в Mate 20 Pro мы не увидели. Необычно выглядит лишь "четырехглазый" модуль основной камеры, но в целом это просто приятный на вид смартфон, как и у большинства топовых аппаратов конкурентов.

Отметить можно лишь новое текстурированное покрытие, которое препятствует появлению на глянцевом корпусе отпечатков пальцев. Довольно интересное решение.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Увы, на черном Mate 20 Pro, самом популярном в России цвете, такого покрытия нет. Во всяком случае, мы его не обнаружили. В нашей стране доступен один цвет, на котором такое покрытие есть, – изумрудно-зеленый. К сожалению, нам не удалось добыть для обзора телефон именно в этом цвете, а вот обычный черный заляпывался примерно так же бодро, как и все остальные смартфоны с глянцевыми корпусами. Так что относительно возможностей нового модного покрытия остается только поверить Huawei на слово или купить чехол.

В итоге



Huawei сделала очередной шаг вперед, подняв с помощью Huawei Mate 20 Pro на новый уровень функциональность и юзабилити современного смартфона. Аппарат, на первый взгляд, очень хорош, а по некоторым своим техническим характеристикам и возможностям даже превосходит "самизнаетекакойсмартфон".

Является ли Mate 20 Pro strongly recommend к приобретению, говорить пока рано, но смартфон интересный, нафаршированный самыми передовыми техническими решениями и, скорее всего, будет конкурировать со всеми лучшими на сегодняшний день смартфонами.

Дмитрий Бевза