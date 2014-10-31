Про искусство: историк о послевоенных травмах Австрии

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

В Государственном центре современного искусства на Зоологической до 30 ноября проходит выставка "Желая реального. Современное австрийское искусство". Работы выставленных здесь художников трактуют острые социальные проблемы, вопросы границ между реальностью и вымыслом, отношения между индивидом и обществом, вторжение человека в окружающий его ландшафт и многие другие темы.

Параллельная программа выставки включает целый ряд мероприятий. В частности, в четверг, 6 ноября, доктор исторических наук Алексей Степанов прочтет лекцию на тему "История и культура Австрии - травмы послевоенной реальности". Благодаря знаниям, переданным слушателям в ходе лекции, посетители смогут лучше понять послевоенное австрийское искусство, творчество Венских акционистов. Любой желающий сможет услышать выступление Алексея Степанова не выходя из дома - прямая трансляция будет доступна на сайте проекта "Москва онлайн".

Когда: 6 ноября

6 ноября Кто: Алексей Степанов

Алексей Степанов Что: лекция о послевоенных австрийских реалиях

лекция о послевоенных австрийских реалиях Кому смотреть: интересующимся австрийским искусством и влиянием на него Второй мировой войны



Трансляция начнется в 19:30.