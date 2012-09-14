В столице пройдет Московская неделя искусств

Фото: Москва 24

В столице с 17 по 30 сентября пройдет Московская неделя искусств (Moscow Art Week). Проект призван объединить различные инициативы в сфере современного искусства и создать в городе культурную среду, отвечающую интересам широкой аудитории.

Организаторами мероприятия выступают ряд московских музеев и центров современного искусства при поддержке Министерства культуры РФ и московского департамента культуры. Неделя искусств будет проводиться раз в два года осенью, чередуясь с Московской биеннале современного искусства, сообщается на сайте проекта.

Уже сейчас проходят выставки и мероприятия, подготовленные организаторами Moscow Art Week. Например, в Государственном центре современного искусства проходит выставка произведений из собрания Петра Новицкого "За железным занавесом: Официальное и независимое искусство Советского Союза и Польши, 1945-1989". В главном здании ГЦСИ и в Московском музее современного искусства разместилась выставка из собрания Музея изобразительных искусств Нанты "Портрет / Пейзаж: Границы жанра".

Музей современного искусства проводит ретроспективу немецкого художника Йозефа Бойса "Призыв к альтернативе". А Мультимедиа Арт Музей в числе других проектов представляет ретроспективы советского фотокорреспондента Дмитрия Бальтерманца и французского фотографа Брассая, а также персональную выставку Гриши Брускина "Время Ч".

Помимо выставок, на Московской неделе искусств пройдут разнообразные образовательные и профессиональные мероприятия – лекции, круглые столы и творческие встречи. Ядром этой части программы станет международная конференция "Judgment Day, или Проблема эстетического суждения". Она пройдет 28-29 сентября в Политехническом музее.

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) и Московский музей современного искусства организуют круглый стол "Вопросы хранения и учёта произведений современного искусства". Он будет организован 19 сентября в здании Музея современного искусства на Петровке.

Также обширную дискуссионную программу представляет ярмарка "АРТ Москва". В числе других тем ярмарки будут обсуждаться такие вопросы, как "Кураторская деятельность на постсоветском пространстве", "Как сделать рынок искусства прозрачным" и "Современное искусство как инструмент повышения привлекательности города".

К музыкальной программе проекта присоединятся Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского и Московская государственная академическая филармония. Вместе с ГЦСИ они организуют фестиваль к 100-летию знаменитого американского композитора Джона Кейджа. Это - лишь немногая часть мероприятий, ожидаемых в рамках нового осеннего проекта.

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