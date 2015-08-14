Православные активисты разгромили выставку в "Манеже"

Православные активисты повредили скульптуры 60-70-х годов в "Манеже"

Православных активистов, громивших экспонаты выставки в "Манеже", доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.

В пятницу на выставке "Скульптуры, которых мы не видим" в "Манеже" участники православного движения "Божья воля" начали громить скульптуры 1960-70-х годов, мотивируя это тем, что они оскорбляют чувства верующих.

Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что погром на выставке является поводом для возбуждения уголовного дела. "В их действиях есть состав преступления. Причем речь идет не об одной, а о нескольких статьях уголовного кодекса. Не надо уподобляться варварам из ИГИЛ", – цитирует Федотова "Интерфакс".

В то же время представитель Русской православной церкви призвал в связи с инцидентом в "Манеже" к соблюдению закона.

"Во всем должна соблюдаться законность. Если Цорионов закон нарушил, пусть отвечает по всей строгости. Но закон должны соблюдать и те, кто устраивает выставки", - заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

Добавим, что лидер движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов ранее заявил, что выставку следует закрыть, так как Христос на ней изображен в непотребном виде.

В марте 2013 года участники движения "Божья воля" ворвались в офис партии "Яблоко", взяли изданную ей литературу и сожгли ее у вестибюля станции "Новокузнецкая".

Кроме того, участники "Божьей воли" организовали акцию в Государственном Дарвиновском музее в Москве. Они читали нараспев строки из Библии "В начале сотворил Бог небо и землю" и осыпали посетителей разноцветными листовками, содержание которых сводилось к мысли о том, что теория эволюции является псевдонаучной.