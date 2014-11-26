Форма поиска по сайту

26 ноября 2014, 16:48

Экономика

Прямая трансляция дискуссии: IT-кластеры и государство

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Москве проходит федеральный экономический форум "Российская кластерная неделя 2014: стратегии инновационного развития России". В четверг будут обсуждаться формы взаимодействия государства и IT-кластеров, меры поддержки и внедрение инноваций. Как привлечь инвестиции? Какие IT-инновации сейчас актуальны? Эффективно ли сегодня сотрудничество власти и бизнеса? Это лишь часть пунктов повестки дня.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 12:00.

  • Когда: 27 ноября
  • Что: дискуссия о взаимоотношениях IT-кластеров и государства
  • Кому смотреть: чиновникам и новаторам

