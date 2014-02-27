В Шереметьево открылся зал комфорта для инвалидов

В аэропорту Шереметьево открылся зал комфорта "Сатурн" для людей с ограниченными физическими возможностями. Его открытие приурочено к Паралимпийским играм, которые пройдут в Сочи с 7 по 14 марта.

Как сообщает Агентство "Москва", зал расположен в терминале D.

По словам заместителя генерального директора авиаузла Евгения Бахтеева, зал предназначен для отдыха, в нем не проводят регистрацию.

"Думаю, этот зал добавит еще больше очков аэропорту", отметил он.

Зал оборудован комнатой индивидуального сервиса с кнопкой вызова администратора, кафе, бесплатным Wi-Fi, компьютерами, специальным креслом для передвижения, звуковой панелью, предназначенной для пассажиров с нарушенной функцией слуха. Там есть также детская комната и специально оборудованные туалетные комнаты.

"Этот зал помогает комфортно себя чувствовать, комфортно пользоваться воздушным транспортом. Я думаю, этой службой будут пользоваться не только паралимпийцы, а все маломобильные группы граждан", - рассказал журналистам генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы Михаил Терентьев.

Сегодня в Москве проживают 1,2 миллиона людей с ограниченными возможностями.



Для них около 40 тысяч зданий оборудованы пандусами, перилами и подъемниками. В ближайшее время пандусы появятся и в низкопольных трамваях. В московских подъездах установлено более 100 лифтов для маломобильных граждан. Кроме того, специальное оборудование для людей с ограниченными физическими возможностями устанавливается на новых станциях московского метро.

В ближайшие годы для инвалидов в Москве станут полностью доступными общественные здания, пешеходные тоннели и мосты, транспорт, подъезды домов, дворовые территории.