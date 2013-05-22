Инвалидам в Москве будут выдавать электронные сертификаты на протезы

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы планируют с 1 января 2014 года выдавать инвалидам денежные электронные сертификаты на отдельные виды технических средств реабилитации (ТСР), например, протезы и ортопедическую обувь. Об этом рассказал M24.ru руководитель департамента социальной защиты Владимир Петросян.

Получив сертификат на определенную сумму денег, инвалид сможет сам выбрать, какое изделие купить. Сейчас люди с ограниченными возможностями часто жалуются, что протезы и ортопедическая обувь, которую выделяет государство, зачастую бывают не лучшего качества. "Введение электронных сертификатов обсуждается с Министерством труда и соцзащиты. Суммы сертификатов будут рассчитываться исходя из средних цен торгов, по которым ТСР закупает Фонд социального страхования", - пояснил Петросян.

Например, согласно последним тендерам, протез голени стоит 74 тыс. рублей, протез стопы – 82 тыс. рублей. Ортопедическая обувь – от 3 до 5 тыс. рублей.

Помощник президента Союза инвалидов России Марат Шейхадинов отметил, что средства реабилитации, которые сейчас выдаются инвалидам централизованно, действительно часто не подходят людям. "Например, если речь идет о детях, то ребенок очень быстро растет, структура его тела меняется, и протез становится не нужным. Получив электронный сертификат, человек сможет добавить от себя некоторую сумму и купить то, что ему действительно необходимо", - говорит Шейхадинов.

По мнению адвоката организации "Перспектива" Линя Нгуена, инвалиды должны иметь возможность покупать по электронным сертификатам изделия не только тех производителей, которые выигрывают госконтракты, поскольку в тендерах зачастую побеждают изготовители самых дешевых, а не самых качественных изделий.

Напомним, ранее власти Москвы обещали до конца года адаптировать для инвалидов три четверти столичных зданий, оборудовав их пандусами и другими приспособлениями. Кроме того, в июне Центр молодежного парламентаризма запустит проект "Город без барьеров", в ходе которого будет составлена карта маршрутов для маломобильных граждан.

София Сарджвеладзе