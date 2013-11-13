90% москвичей оценили проект велопроката положительно - исследование

Девять из десяти москвичей положительно оценили итоги проекта велопроката в Москве. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал президент "Банка Москвы" Михаил Кузовлев.
"90 процентов москвичей оценили проект положительно или достаточно хорошо, а 80 процентов сказали, что было бы неплохо, чтобы велопрокаты появились в их районах", - заявил Кузовлев.
По словам президента кредитной организации, зона действия проекта будет распространена на те районы Москвы, где в настоящий момент пунктов велопроката нет. В этом году они действовали только в центре города.
Кузовлев отметил, что в будущем году москвичи смогут увидеть "новый городской велосипед, который будет принципиально отличаться от сегодняшнего".
Ссылки по теме
- Столичная сеть велопроката закрывается на "зимовку"
- Москвичи попросили увеличить количество велодорожек и пунктов проката
За минувшее лето услугами велопроката воспользовались 4 процента жителей столицы. Более половины из них просто катались без определенного маршрута, а 39 процентов ездили в городские и загородные парки.
Напомним, городская сеть проката велосипедов начала работать 1 июня, а 30 октября проект закрылся на "зимовку". К следующему году московские власти обещают увеличить количество пунктов проката велосипедов до 500. В этом году действовало 30 точек велопроката.