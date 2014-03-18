Средняя зарплата в столице превысила 50 тысяч рублей в месяц

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва входит в число шести регионов страны, где среднемесячная заработная плата составляет более 50 тысяч рублей, рассказал на пресс-конференции 18 марта руководитель Росстата Александр Суринов.

Он отметил, что уровень безработицы в Центральном федеральном округе в декабре 2013 года составил 3,3%, сообщает Агентство "Москва".

"Если убрать Москву из этой статистики, то уровень безработицы будет гораздо выше, так как в столице традиционно уровень безработицы минимальный", - сказал Суринов. Он добавил, что уровень занятости в ЦФО в 2013 году составил 67,5%.

По его словам, в прошлом году индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Москве составил 6,2%. "Мы не смогли сократить темпы прироста потребительских цен в прошлом году. Инфляция в России довольно высокая, она выше, чем в странах Европейского союза, Северной Америки", - заявил Суринов.

По его словам, цены на услуги в среднем по России в декабре выросли на 0,8%, на продовольственные товары - на 0,7%, на непродовольственные - на 0,4%.