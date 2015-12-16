Школьница выпала из окна школы во время перемены

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Девочка выпала из окна третьего этажа школы на северо-востоке столицы. Она получила тяжелые травмы и находится в реанимации, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел во время перемены в одной из школ, расположенной на улице Яблочкова в Москве. 12-летняя ученица выпала из окна на асфальт.

По предварительным данным, ребенок играл со своей сверстницей, оступился и потерял равновесие.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в конце ноября школьник погиб после падения с крыши 16-этажного дома в Королеве. По предварительным данным, мальчик упал при попытке сделать фотографию себя – селфи.

14-летнего подростка обнаружили 25 ноября около 22 часов возле одного из многоэтажных домов. У парня были травмы, характерные при падении с высоты. Несмотря на оказание медицинской помощи, школьник скончался в больнице.