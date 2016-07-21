Покемонов в Москве ловят больше 180 тысяч человек

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Количество пользователей Pokemon Go в городе превышает 180 тысяч человек. Ежедневно их число растет на 30-35 процентов. К такому выводу пришли аналитики МТС.

Только среди абонентов сети в эту игру в Москве и области активно играют около 69 тысяч человек, отмечает РИА Новости. Пиковые часы активных сессий приходятся на 8-10 часов утра и 18-23 часов вечера. В среднем, абоненты МТС, играющие в Pokemon Go, скачивают до 30 мегабайт трафика в сутки.

В компании также отметили, что за последние семь дней в контактный центр МТС позвонили более 2 тысяч человек с просьбой проконсультировать их по способам установки игры на iPhone. Еще 10 обращений касались мест расположения карманных монстров.

Мобильная игра дополненной реальности Pokemon GO появилась 7 июля. Пока она доступна для скачивания в магазинах App Store и Google Play только в США, Австралии и Новой Зеландии. Несмотря на ограничения, русскоязычные пользователи также могут скачать ее, изменив некоторые настройки в смартфонах. На днях представитель компании Nintendo в нашей стране сообщил, что в России игра выйдет в ближайшее время, но точных дат не назвал.