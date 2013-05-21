Москвичей научат играть в городки

В Москве запущен проект "Городки"

В саду имени Баумана на Старой Басманной улице запущен проект "Городки". Площадка для этой уличной игры будет работать все лето, а по выходным инструкторы будут давать мастер-классы всем желающим. Вскоре игровые зоны появятся и в других парках, рассказал в эфире "Москва FM" исполнительный директор Федерации городошного спорта столицы Владимир Капаев.

"Мы планируем устанавливать городошные площадки в парковых зонах Москвы, проект начался 18 мая", - отметил Капаев.

В настоящее время при Москомспорте открыта детско-юношеская спортивная секция, в которую могут записаться дети в возрасте от 7 лет. Также будут организованы площадки при детских дошкольных учреждениях.

"В этом году эту тему поднял даже президент - популяризация национальных видов спорта, городки как раз являются таким видом спорта. Мы пытаемся донести простоту этой игры до масс", - пояснил Капаев.

Напомним, городки - это уличная игра, известная более двух столетий. Ее правила просты - деревянной битой нужно выбить из квадратного сектора максимальное количество столбиков, которые и называются городки.

В XIX веке в городки играл Лев Толстой, в советское время правила игры знали в каждом дворе. По популярности этот вид спорта занимал 3-е место после хоккея и футбола.