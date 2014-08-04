Детская ярмарка "Купи слона" пройдет в парке "Музеон"

Фото: М24

В парке искусств "Музеон" 17 августа для детей и их родителей проведут ярмарку "Купи слона". На Крымской набережной соберут детскую одежду, книги, игры, велосипеды, самокаты, удивительные штуки и угощения.

На пуфиках и под шезлонгами организуют большую зону для чтения. Свои новинки представят лучшие детские книжные издательства. Здесь можно почитать сказки, рассказы и стихотворения, а также купить понравившуюся книгу. Также планируется "буккроссинг" - активный обмен книгами.

Обменять детали "Лего" и построить из них нечто фантастическое, организовать мини-магазинчик по продаже лимонада и печенья, продать старые детские вещи - все это можно сделать в зоне детского маркета.

В картонном городе, который построил Картонный Папа, юные гости будут украшать маленькие сборные домики по своему усмотрению. Разгадать головоломки предложат в головоломной зоне, а поиграть в пинг-понг – в спортивной.

Также будут открыты зоны "странных" развлечений от выпускников Британской высшей школы дизайна, кулинарная мастерская, мастерская для мальчишек, зона для запуска воздушных змеев и площадка, на которой проведут соревнования по скоростной сборке Кубика Рубика.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 20.00. Вход свободный.