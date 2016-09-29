Форма поиска по сайту

29 сентября 2016

Город

На площади Революции зажглись огненные скульптуры

На площади Революции 28 сентября прошел зрелищный обжиг четырех керамических скульптур. Акция была организована в рамках цикла городских фестивалей "Московские сезоны". Об этом проекте m24.ru рассказал основатель лаборатории народной культуры "Человек мира" Андрей Попов.

Фото: Алексей Неретин

В 100 метрах от метро "Площадь Революции" среди фестивальных шатров, сена и тыкв, по кругу стояла "стая" небольших деревянных лошадей – своеобразная изгородь, которая разбивала пространство на несколько частей. Пока снаружи проносились китайские туристы, занятые горожане и посетители "Московских сезонов", внутри круга работала целая команда творческой лаборатории. Художники в чудных шапках "Мир" и стеганых куртках создавали керамические скульптуры, собирали печи и готовились к обжигу, до которого оставалось всего несколько часов.

Акция началась 23 сентября, когда вечером на площади Революции прошел первый огненный обжиг, тогда скульптура была создана в мастерской деревни Улово Суздальского района и доставлена в Москву. В течение следующих пяти дней художники создавали новые скульптуры прямо на площади. Получилось четыре работы, каждая из которых по своему символизирует один из сезонов года, а также – гигантский керамический гранат.

"Мы сейчас обожжем четыре скульптуры, пятую – гранат, мы закончим в мастерской. Скульптуры символизируют четыре сезона, как четыре стороны света: весну, лето, осень и зиму. Еще мы отталкивались от традиций. Одна из работ – "Крынка" – связана с благополучием, жизнью, теплом и уютом. Другая скульптура символизирует дорогу, которая сопровождает нас из одного сезона в другой. Еще одна – это птица феникс. Над ней работал Андрей Задерий. Она обозначает возрождение народных промыслов и традиций, связанных с сезонами", – пояснил Андрей Попов.

Идея с огненными скульптурами пришла к Попову и Задерию в 2012 году, тогда же они провели первый обжиг. "Но эта традиция в керамике существует уже давно, просто мы начали работать в команде. Это позволяет объединить разных мастеров и выйти из мастерских на улицу. Обычно мастера живут в очень обособленной среде, а тут все в равных условия. Среди нас есть участники, которые уже создавали большие формы, а есть и новички", – продолжил он.

В создании огненных скульптур участвовали художники из разных регионов страны: Андрей Задерий из Омска, Людмила Терентьева из Томска, Виктор Кудрявцев из Рязани, Ирина Зелянина и Дмитрий Никитин из Кирова. Над гранатом также работали московские керамисты – Татьяна Семенова и Юлия Ясенева.

Днем скульптуры установили на кирпичные печи, закутали их устойчивой к высоким температурам каолиновой ватой и разожгли огонь – к вечеру керамика эффектно раскалилась до красна и скульптуры раскрыли для зрителей.

В дальнейшем обожженную керамику отправят в Суздаль, где зимой пройдет выставка всех керамических скульптур.

В прошлый раз творческая лаборатория "Человек 3000" проводила обжиг керамических скульптур на воде – это был завершающий перформанс театральной мистерии "Человек мира. ДНК", которая длилась сутки. Мистерия проходит ежегодно в Суздальском районе. В ней участвуют молодые художники, актеры и музыканты, преимущественно студенты творческих вузов.

Напомним, в Москве 23 сентября стартовал гастрономический фестиваль "Золотая осень" ставший продолжением цикла уличных мероприятий "Московские сезоны". Фестиваль проходит на 49 площадках Москвы и продлится до 9 октября. В центре города для горожан работает 24 площадки, еще 10 локаций и 15 региональных ярмарок открыты в различных округах.

Посетители городского фестиваля могут не только купить сезонные овощи, мясо, рыбу и сыры отечественного производства, но и принять участие в развлекательных мероприятиях. Например, программа "И рыба, и мясо", которая ждет посетителей на 14 центральных площадках, будет проходить в три этапа: "Мясная неделя" (23–29 сентября), "Сырные дни" (30 сентября – 2 октября) и "Рыбная неделя" (3–9 октября).

