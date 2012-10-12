Марат Гельман откроет на "Винзаводе" новую галерею на смену предыдущей

Марат Гельман. Фото: ИТАР-ТАСС

Галерист, коллекционер и дилер Марат Гельман в ноябре намерен открыть в центре современного искусства "Винзавод" свою новую галерею. Его предыдущая выставочная площадка в центре, работавшая с момента основания "Винзавода", носила название "М&Ю Гельман".

Полгода назад, в апреле 2012 года Гельман заявил о закрытии своей галереи. Однако 12 октября он сообщил РИА Новости, что запустит на "Винзаводе" новый проект. Он будет носить название "Культурный альянс / Проект Марата Гельмана".

По словам Гельмана, галерея будет площадкой для состоявшихся и зрелых художников из регионов, которые из-за своего возраста и других обстоятельств оказались вне рынка. "В ней будет представлена художественная среда таких городов, как Уфа, Ижевск, Алматы", - отметил он.

Напомним, после закрытия "М&Ю Гельман" галерист разместил в своем помещении продюсерский центр "Культурный альянс". Он должен был показывать художников из провинции, реализовывая одноименную программу, в рамках которой у Гельмана были договоры с 11 городами России.

Планировалось, что Гельман будет отвечать в "Культурном альянсе" за искусство, а его жена Юлия будет продюсировать дизайн-проекты. Музыкальной частью проекта должен был заняться известный продюсер Александр Чепарухин, а литературной составляющей - критик и писатель Вячеслав Курицын. Все продюсеры проекта должны были войти в совет директоров "Культурного альянса".

Вновь открывать коммерческую галерею Гельман не планировал. Его переубедили художники, заинтересованные, чтобы их работы не только выставлялись, но и продавались в частные коллекции.

Однако, по словам коллекционера, цены в новой галерее будут значительно ниже, чем в предыдущей. "Благодаря тому, что художники из регионов оказались вне рынка, в отличие от столичных авторов, которых мы выставляли, цены на их работы значительно ниже: не 40 тысяч евро, как это было с авторами галереи "М&Ю Гельман", а порядка 5 тысяч евро", - отметил Гельман.

По его мнению, новые имена и более низкие цены смогут привлечь как старых коллекционеров современного искусства, так и новых, никогда еще не создававших частные коллекции.