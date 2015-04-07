Художники нарисуют портреты участников войны для акции "Бессмертный полк"

Фото: ТАСС/Дмитрий Шиманский

Столичные художники помогут участникам проекта "Бессмертный полк" и нарисуют портреты ветеранов войны, сообщил координатор акции Николай Земцов.

"Если обстоятельства не дают людям возможности найти фотографии, мы поможем их нарисовать. Акция пройдет на площадке перед Большим театром, возможно, на Воробьевых Горах. Мы попросили выпускников художественных училищ и художников нарисовать портреты участников войны по описанию москвичей", – приводит слова Земцова Агентство "Москва".

Кроме того, художники помогут горожанам разрисовать автомобили в тематике празднования 70-летия со Дня Победы.

Отметим, более 54 тысяч человек на данный момент заявили о своем желании пройти 9 мая в колоннах "Бессмертного полка – Москва" с транспарантами и портретами ветеранов – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

"Через сайт "Бессмертный полк – Москва" и столичные центры госуслуг на сегодня записалось более 45,7 тысячи человек. Кроме того, есть организованные группы, лидеры которых сообщили о своем желании участвовать в шествии. Таким образом, всего на данный момент о своем желании принять участие в шествии колонн заявили более 54,22 тысячи человек", – рассказал Николай Земцов.

Ранее сообщалось, что количество участников шествия во время акции "Бессмертный полк" может достичь 500 тысяч человек. Так, для участия в шествии люди планируют прилететь даже из-за границы.

Сбор желающих принять участие в мероприятии планируется 9 мая с 12.00 до 15.00 на Тверской улице. Шествие должно закончиться около пяти вечера. Точное время сообщат 9 апреля после совещания в администрации президента.

Как сообщалось ранее, памятное шествие может пройти на Тверской улице и Красной площади 9 мая после парада Победы. Общественная палата РФ и Общественный народный фронт (ОНФ) направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой об этом. В итоге она была удовлетворена.

Увековечить память о ветеранах можно двумя способами: через центр госуслуг и через сайт проекта. Москвичи могут прийти в любой центр госуслуг и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях-участниках Великой Отечественной войны.

Все материалы будут отсканированы, а оригиналы возвращены владельцам. Также в центрах госуслуг помогут бесплатно распечатать фотографии героев для участия в шествии колонн "Бессмертного полка". Кроме того, внести информацию об участниках ВОВ можно не выходя из дома – через сайт проекта. Там можно сделать отметку о том, какую фотографию необходимо бесплатно распечатать в центрах госуслуг.