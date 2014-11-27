Мозякин стал первым в истории КХЛ игроком, которому удалось набрать 500 очков

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, сумевшим достичь отметки в 500 очков за результативность.

Юбилейное очко Мозякин набрал 27 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской "Ладой", сравняв счет.

Теперь на счету 33-летнего форварда "Магнитки" 223 заброшенные шайбы и 277 результативных передач в КХЛ (с учетом плей-офф). В нынешнем сезоне Мозякин, установивший в прошлом чемпионате сразу несколько рекордов результативности КХЛ, набрал на данный момент 29 (14+15) очков.