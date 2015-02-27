Воскресенье от М24.ru и 2do2go: кофе, лыжи и короткометражки

В воскресенье, 1 марта, в Москве пройдет Russian Barista Days 2015 и "Ярмарка кофе", финал турнира по уличному хоккею, лыжная эстафета, вечер короткометражек со всего мира и маркет с дизайнерскими вещами. M24.ru и интерактивная афиша 2do2go рассказывает, как не соскучиться в первый день весны.
Пьем кофе, Russian Barista Days 2015 и "Ярмарка кофе"
Фото: M24.ru
Russian Barista Days – мероприятие, на котором соберутся профессиональные бариста и те, кто просто любит кофе. В программе – соревнования между профессионалами, дегустации, мастер-классы, образовательные программы и выставка-продажа кофейных напитков.
- Время:10.00
- Место:
Конгрессно-выставочный центр "Сокольники", 5-й Лучевой просек, 7
- Стоимость: бесплатно
Играем в хоккей, Финал турнира по уличному хоккею SHL-2015
Фото: M24.ru/Александр Авилов
В первый день весны приходите поболеть за любимую хоккейную команду на финале SHL-2015 (Уличная хоккейная лига-2015). 1 марта пройдут две игры за звание обладателя Кубка победителя SHL-2015 в двух дивизионах – "Новые легенды" и "Короли улиц".
- Время:1 марта в 16:00
- Место:ул. Кастанаевская, 62
- Стоимость: бесплатно
Смотрим зеленое кино, Международный фестиваль Ecocup
Фото: ТАСС/Владмир Астапкович
На нескольких площадках столицы покажут тринадцать зеленых фильмов из одиннадцати стран. Каждый зритель сможет найти на фестивале свое кино. Так, на экране покажут сюжеты о спасении обезьян в джунглях, скульптурах на дне моря, необычных танцах, соляной пустыни в Индии и перенаселенности Земли.
- Время: 19.00
- Место: Центр экономии ресурсов на Флаконе, ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 26, вход 7
- Стоимость: от 200 рублей
Бегаем на лыжах, Лыжная эстафета "Зимний гром relay"
Фото: M24.ru/Руслан Шамуков
"Зимний гром relay" – гонка для лыжников любителей. Команды из двух человек преодолеют дистанцию длиною в пятнадцать километров. Возможно, это последний шанс прокатиться на лыжах в этом сезоне – синоптики прогнозируют стремительное наступление весны.
- Время: 9.00
- Место: Мещерский парк, пос. Мещерский
- Стоимость: 2000 рублей
Любуемся фотографиями, Фестиваль "Мода и стиль в фотографии 2015"
Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
"Мода и стиль в фотографии 2015" – экспозиция фотографий лучших главных фотографов разных времен. Важной частью выставки стали модные снимки Джан Паоло Барбьери, который делал фотосессии для глянцевых журналов с участием признанных секс-символов – Софи Лорен, Одри Хепберн и Моники Беллуччи.
- Время: 12.00
- Место: Мультимедиа арт музей, ул. Остоженка, 16
- Стоимость: 400 рублей
Знакомимся с коротким метром, Вечер короткометражек со всего мира
Фото: vk.com/meters01mart
Короткометражки из Дании, Швейцарии, Исландии, Франции, Чехии, Швейцарии и России покажут воскресным вечером. В программе – картины о любви, удивительных событиях, заботе, силе рутины и волшебстве.
- Время:19.00
- Место: Свободное пространство "Точка Сборки", Старосадский переулок, 5/8, стр. 6
- Стоимость: от 300 рублей
Сайты по теме
Покупаем подарки, Арт-маркет "Авесна-2015" на Artplay
Фото: M24.ru/Александр Авилов
Российские дизайнеры представят на маркете новые коллекции одежды и аксессуаров, handmade подарки и сувениры. Кроме того, на ярмарке будут работать флористы, у которых можно будет как купить готовый букет, так и заказать цветочную композицию к восьмому марта.
- Время: 11.00
- Место: Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, 10
- Стоимость: бесплатно