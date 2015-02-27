Воскресенье от М24.ru и 2do2go: кофе, лыжи и короткометражки

В воскресенье, 1 марта, в Москве пройдет Russian Barista Days 2015 и "Ярмарка кофе", финал турнира по уличному хоккею, лыжная эстафета, вечер короткометражек со всего мира и маркет с дизайнерскими вещами. M24.ru и интерактивная афиша 2do2go рассказывает, как не соскучиться в первый день весны.

Пьем кофе, Russian Barista Days 2015 и "Ярмарка кофе"

Фото: M24.ru

Russian Barista Days – мероприятие, на котором соберутся профессиональные бариста и те, кто просто любит кофе. В программе – соревнования между профессионалами, дегустации, мастер-классы, образовательные программы и выставка-продажа кофейных напитков.

Время: 10.00

10.00 Место:

Конгрессно-выставочный центр "Сокольники", 5-й Лучевой просек, 7

Конгрессно-выставочный центр "Сокольники", 5-й Лучевой просек, 7 Стоимость: бесплатно



Играем в хоккей, Финал турнира по уличному хоккею SHL-2015

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В первый день весны приходите поболеть за любимую хоккейную команду на финале SHL-2015 (Уличная хоккейная лига-2015). 1 марта пройдут две игры за звание обладателя Кубка победителя SHL-2015 в двух дивизионах – "Новые легенды" и "Короли улиц".

Время: 1 марта в 16:00

1 марта в 16:00 Место: ул. Кастанаевская, 62

ул. Кастанаевская, 62 Стоимость: бесплатно



Смотрим зеленое кино, Международный фестиваль Ecocup

Фото: ТАСС/Владмир Астапкович

На нескольких площадках столицы покажут тринадцать зеленых фильмов из одиннадцати стран. Каждый зритель сможет найти на фестивале свое кино. Так, на экране покажут сюжеты о спасении обезьян в джунглях, скульптурах на дне моря, необычных танцах, соляной пустыни в Индии и перенаселенности Земли.

Время: 19.00

19.00 Место: Центр экономии ресурсов на Флаконе, ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 26, вход 7

Центр экономии ресурсов на Флаконе, ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 26, вход 7 Стоимость: от 200 рублей



Бегаем на лыжах, Лыжная эстафета "Зимний гром relay"

Фото: M24.ru/Руслан Шамуков

"Зимний гром relay" – гонка для лыжников любителей. Команды из двух человек преодолеют дистанцию длиною в пятнадцать километров. Возможно, это последний шанс прокатиться на лыжах в этом сезоне – синоптики прогнозируют стремительное наступление весны.

Время: 9.00

9.00 Место: Мещерский парк, пос. Мещерский

Мещерский парк, пос. Мещерский Стоимость: 2000 рублей



Любуемся фотографиями, Фестиваль "Мода и стиль в фотографии 2015"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

"Мода и стиль в фотографии 2015" – экспозиция фотографий лучших главных фотографов разных времен. Важной частью выставки стали модные снимки Джан Паоло Барбьери, который делал фотосессии для глянцевых журналов с участием признанных секс-символов – Софи Лорен, Одри Хепберн и Моники Беллуччи.

Время: 12.00

12.00 Место: Мультимедиа арт музей, ул. Остоженка, 16

Мультимедиа арт музей, ул. Остоженка, 16 Стоимость: 400 рублей



Знакомимся с коротким метром, Вечер короткометражек со всего мира

Фото: vk.com/meters01mart

Короткометражки из Дании, Швейцарии, Исландии, Франции, Чехии, Швейцарии и России покажут воскресным вечером. В программе – картины о любви, удивительных событиях, заботе, силе рутины и волшебстве.

Время: 19.00

19.00 Место: Свободное пространство "Точка Сборки", Старосадский переулок, 5/8, стр. 6

Свободное пространство "Точка Сборки", Старосадский переулок, 5/8, стр. 6 Стоимость: от 300 рублей



Покупаем подарки, Арт-маркет "Авесна-2015" на Artplay

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Российские дизайнеры представят на маркете новые коллекции одежды и аксессуаров, handmade подарки и сувениры. Кроме того, на ярмарке будут работать флористы, у которых можно будет как купить готовый букет, так и заказать цветочную композицию к восьмому марта.