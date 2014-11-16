Форма поиска по сайту

16 ноября 2014, 21:25

Хоккеисты столичного "Динамо" уступили рижским одноклубникам в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московское "Динамо" потерпело поражение от одноклубников из Риги в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок закончился со счетом 1:3.

В первом периоде хоккеисты рижского "Динамо" сумели отправить две шайбы в ворота Александра Еременко. Точными бросками отметились Марис Бичевскис и Роберт Букартс.

На 10-й секунде второго игрового отрезка Линус Виделль забил еще один гол в ворота московской команды. Однако до перерыва Александр Осипов сократил разрыв в счете, установив в итоге окончательный результат в игре.

Таким образом, "Динамо" из Риги прервало победную серию москвичей из четырех встреч. В следующем матче столичная команда 19 ноября примет ханты-мансийскую "Югру".

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
хоккей Динамо КХЛ

Главное

