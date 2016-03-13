Столичный ЦСКА обыграл нижегородское "Торпедо" в матче 1/4 финала Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский ЦСКА в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина переиграл нижегородское "Торпедо". Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:3 в пользу "красно-синих".

У армейцев шайбы забросили Антти Пильстрем (9-я минута), Игорь Ожиганов (26), Кирилл Петров (27), Роман Любимов (35) и Владимир Жарков (60).

В составе "Торпедо" дублем отметился Сергей Костицын. Он забросил шайбы на 21-й и 52-й минутах. Еще один гол на счету Александра Фролова.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу столичной команды. Пятый матч серии соперники проведут 15 марта в Москве.