12 сентября 2012, 20:12

Спорт

Московское "Динамо" уступило магнитогорскому "Металлургу"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло магнитогорскому "Металлургу" со счетом 2:0.

В первом периоде отличился нападающий "Магнитки" Сергей Мозякин, который уверенно реализовал большинство. После забитого гола хозяева льда всеми силами старались удержать преимущество в счете, а "бело-голубые" пытались преодолеть защиту противника.

Динамовцам забить так и не удалось, а в концовке встречи они получили в свои ворота вторую шайбу. Джастин Ходжмэн воспользовался сменой вратаря "бело-голубых" на шестого полевого игрока и поразил уже пустые ворота, сообщает "Интерфакс".

"Динамо" прервало трехматчевую победную серию, а "Металлург" одержал свою первую победу в рамках чемпионата КХЛ текущего сезона.

Сюжет: Путь к Кубку Гагарина
хоккей Динамо КХЛ

Главное

