"Спартак" одержал победу над новокузнецким "Металлургом" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Спартак" одержал победу над новокузнецким "Металлургом" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе гостей отличились Алексей Бондарев (29), Райан Стоа (37) и Вадим Бердников (44). А вратарь "красно-белых" Никита Беспалов смог записать на свой счет "сухой" матч.

Таким образом, московский клуб расположился на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков. Следующий матч "Спартак" проведет на выезде с омским "Авангардом".