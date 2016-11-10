Форма поиска по сайту

10 ноября 2016, 18:50

Спорт

"Спартак" одержал победу над новокузнецким "Металлургом" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Спартак" одержал победу над новокузнецким "Металлургом" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе гостей отличились Алексей Бондарев (29), Райан Стоа (37) и Вадим Бердников (44). А вратарь "красно-белых" Никита Беспалов смог записать на свой счет "сухой" матч.

Таким образом, московский клуб расположился на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков. Следующий матч "Спартак" проведет на выезде с омским "Авангардом".

хоккей КХЛ ХК Спартак новости спорта

