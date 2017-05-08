Сборная России обыграла Германию на ЧМ по хоккею

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Сборная России обыграла команду Германии со счетом 6:3 на чемпионате мира по хоккею.

В первые два периода россияне забросили пять шайб. Отличились Вадим Шипачев, Никита Гусев, Сергей Плотников и Никита Кучеров.

В немецкой команде шайбы забросили Брокс Мацек, Филип Гогулла и Фредерик Тиффельс.

До игры с Германией сборная России выиграла два матча с командами Швеции и Италии. Россияне набрали 8 очков и лидируют в группе A. Следующий матч им предстоит сыграть с командой Дании.