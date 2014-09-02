Олимпийские чемпионы проведут мастер-класс по хоккею для детей

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6 сентября воспитанники хоккейной школы "Русь" на юге столицы будут тренироваться под руководством чемпионов Олимпийских игр. Мастер-класс для детей проведут заслуженные мастера спорта СССР Александр Кожевников и Сергей Бабинов.

Мастер-класс приурочен к Дню города и началу нового игрового сезона, а также к открытию Первенства Москвы по хоккею среди школ Олимпийского резерва. Почетные гости проведут тренировку с учениками и расскажут им о своем спортивном опыте.

Известные спортсмены время от времени вдохновляют юное поколение совместными тренировками. Так, в апреле 2014 нападающий московского "Динамо" Максим Карпов провел мастер-класс для учеников спортивной школы "Град".

Впрочем, везет не только начинающим хоккеистам. Будущие звезды тенниса этим летом имели возможность потренироваться под присмотром одного из лучших теннесистов планеты: на корте Русской теннисной академии для детей провел занятие Михаил Южный.

Впрочем, не только дети, но и взрослые иногда могут попасть на тренировку к чемпионам. 22 августа, в День государственного флага, в парке "Таганский" для всех желающих провела занятие олимпийская чемпионка по легкой атлетике Александра Федорова.