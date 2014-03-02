Хоккеисты ЦСКА вырвали победу у "Донбасса" в серии буллитов

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный ЦСКА на своей площадке переиграл "Донбасс". Победу армейцы одержали в серии буллитов - 2:1.

Открыть счет в игре "красно-синим" удалось в конце первого периода - с передачи Олега Сапрыкина отличился Алексей Морозов. Однако во втором отрезке матча донецкому клубу удалось отыграться. Заброшенной шайбой отметился Евгений Дадонов. В оставшееся время ни одна из команд не смогла поразить ворота друг друга, и победитель встречи определился в серии буллитов. Решающий бросок исполнил нападающий ЦСКА Николай Прохоркин.

Эта победа позволила москвичам набрать 88 очков, и теперь армейцы делят шестую строчку на Западе с "Медвешчаком". При этом клуб из Загреба имеет одну игру в запасе. "Донбасс" в турнирной таблице занимает четвертое место.