21 июня 2013, 10:38

Безопасность

Сервер, с которого "уволили" Якунина, находится в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

За сообщение об "увольнении" Владимира Якунина, отправленное с сайта-"близнеца" портала администрации президента России, взялись спецслужбы. По предварительным данным, специалисты ФСБ и ФСО нашли хакерский сервер в Москве.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра России Наталью Тимакову, эксперты установили провайдера, IP-адрес компьютера и его местонахождение. Ранее сообщалось, что сообщение было отправлено из Иркутска, куда с визитом приехал Дмитрий Медведев.

Фейковый домен отличается от оригинального всего на один символ – вместо aprf.gov.ru фальшивое письмо было отправлено с aprf-gov.ru. При этом сайт был зарегистрирован 16 июня 2013 года.

По мнению адвоката Якунина Алексея Мельникова, "отставка" его подзащитного связана с конфликтом между главой РЖД и журналистом, главным редактором "Русской службы новостей" Сергеем Доренко.

При этом главным пострадавшим в этом скандале многие эксперты и участники рынка называют не Якунина, а вице-президента РЖД Александра Мишарина, который уже начал "принимать поздравления". По его мнению, атака является "спланированной акцией, направленной против работы РЖД".

