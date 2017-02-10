Хакера из России задержали в Лос-Анджелесе

Фото: ТАСС/Markku Ulander/Lehtikuva

Американские правоохранительные органы задержали в Лос-Анджелесе американца российского происхождения Александра Твердохлебова, которого подозревают во взломе банковских счетов, сообщает издание The Daily Beast.

По данным властей, 29-летний Твердохлебов в 2009–2010 годах использовал вредоносное программное обеспечение для кражи средств с нескольких тысяч банковских счетов в США. Для кражи он предположительно использовал бот-сеть из 10 тысяч компьютеров.

Мужчину задержали 1 февраля в рамках операции по расследованию деятельности группы хакеров из РФ. При себе у него было 172 тысячи долларов наличными, еще 100 тысяч долларов агенты ФБР обнаружили на его счетах в Лас-Вегасе.

Твердохлебов родился в России. В 2009 году он получил гражданство США, женившись на американке. Затем супруги развелись, однако гражданство США Твердохлебов сохранил.