10 февраля 2017, 21:19

Безопасность

Хакера из России задержали в Лос-Анджелесе

Фото: ТАСС/Markku Ulander/Lehtikuva

Американские правоохранительные органы задержали в Лос-Анджелесе американца российского происхождения Александра Твердохлебова, которого подозревают во взломе банковских счетов, сообщает издание The Daily Beast.

По данным властей, 29-летний Твердохлебов в 2009–2010 годах использовал вредоносное программное обеспечение для кражи средств с нескольких тысяч банковских счетов в США. Для кражи он предположительно использовал бот-сеть из 10 тысяч компьютеров.

Мужчину задержали 1 февраля в рамках операции по расследованию деятельности группы хакеров из РФ. При себе у него было 172 тысячи долларов наличными, еще 100 тысяч долларов агенты ФБР обнаружили на его счетах в Лас-Вегасе.

Твердохлебов родился в России. В 2009 году он получил гражданство США, женившись на американке. Затем супруги развелись, однако гражданство США Твердохлебов сохранил.

В американских СМИ периодически появляется информация о влиянии российских хакеров на результаты выборов в США. Разговоры начались после того, как в июле на сайте WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии.

Причастность Москвы к взлому неоднократно опровергали в Кремле.

Недавно новый президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не исключает причастность российских хакеров к утечке писем. Впрочем, он признал, что демократы сами виноваты в том, что их "взламывали", поскольку не позаботились о защите от киберпреступников.

