Хакера из России задержали в Лос-Анджелесе

Фото: ТАСС/Markku Ulander/Lehtikuva
Американские правоохранительные органы задержали в Лос-Анджелесе американца российского происхождения Александра Твердохлебова, которого подозревают во взломе банковских счетов, сообщает издание The Daily Beast.
По данным властей, 29-летний Твердохлебов в 2009–2010 годах использовал вредоносное программное обеспечение для кражи средств с нескольких тысяч банковских счетов в США. Для кражи он предположительно использовал бот-сеть из 10 тысяч компьютеров.
Мужчину задержали 1 февраля в рамках операции по расследованию деятельности группы хакеров из РФ. При себе у него было 172 тысячи долларов наличными, еще 100 тысяч долларов агенты ФБР обнаружили на его счетах в Лас-Вегасе.
Твердохлебов родился в России. В 2009 году он получил гражданство США, женившись на американке. Затем супруги развелись, однако гражданство США Твердохлебов сохранил.
Причастность Москвы к взлому неоднократно опровергали в Кремле.
Недавно новый президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не исключает причастность российских хакеров к утечке писем. Впрочем, он признал, что демократы сами виноваты в том, что их "взламывали", поскольку не позаботились о защите от киберпреступников.