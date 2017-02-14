Штаб кандидата в президенты Франции заявил о кибератаках из России

Фото: ТАСС/YAY

Предвыборный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона якобы подвергся хакерской атаке из России, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на генсекретаря движения "На марше" Ришара Феррана.

По его словам, сайт кампании Макрона и его базы данных каждый день атакуют тысячи раз, а электронные следы взломщиков ведут к границам России. Конкретных доказательств вины РФ в атаке Ферран не предоставил.

Также он обвинил российские СМИ в том, что они ежедневно публикуют фейковые новости о движении.