Граффити с легендарным футболистом "Спартака" Черенковым появится в Сокольниках

Фото: ТАСС/Игорь Уткин
Граффити с изображением знаменитого футболиста "Спартака" Федора Черенкова появится в Сокольниках. Об этом сообщает mos.ru.
Рисунок появится на здании детско-юношеской академии "красно-белых", которая носит имя прославленного полузащитника. Граффити уже начали наносить на стену, его высота составит более девяти метров.
Рядом с Черенковым появятся изображения юных игроков. По словам автора граффити Ивана Пантелеева, они будут символизировать возрождение детско-юношеского футбола в стране.
Легендарного футболиста и его подопечных изобразят на фоне стадиона "Открытие Арена", который станет одной из площадок предстоящего чемпионата мира по футболу. Первые граффити, посвященные ЧМ-2018, появились в мае этого года на северо-западе Москвы.
Черенков трижды выигрывал чемпионат Советского Союза, по разу чемпионат и Кубок России, дважды признавался лучшим футболистом СССР, а в 1989 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В составе национальной команды он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве.
По окончании игровой карьеры Черенков в разные годы работал тренером основного и молодежного состава "Спартака". В последнее время он трудился в академии "Спартака", которая была названа его именем.
Черенков скончался 3 октября 2014 года в возрасте 55 лет. Причиной смерти футболиста стала опухоль головного мозга. Церемонию прощания, которая проходила в манеже академии "Спартака" в Сокольниках, посетили около 15 тысяч человек.