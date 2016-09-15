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15 сентября 2016, 11:20

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Граффити с легендарным футболистом "Спартака" Черенковым появится в Сокольниках

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Граффити с изображением знаменитого футболиста "Спартака" Федора Черенкова появится в Сокольниках. Об этом сообщает mos.ru.

Рисунок появится на здании детско-юношеской академии "красно-белых", которая носит имя прославленного полузащитника. Граффити уже начали наносить на стену, его высота составит более девяти метров.

Рядом с Черенковым появятся изображения юных игроков. По словам автора граффити Ивана Пантелеева, они будут символизировать возрождение детско-юношеского футбола в стране.

Легендарного футболиста и его подопечных изобразят на фоне стадиона "Открытие Арена", который станет одной из площадок предстоящего чемпионата мира по футболу. Первые граффити, посвященные ЧМ-2018, появились в мае этого года на северо-западе Москвы.

Большую часть своей карьеры Черенков отыграл в "Спартаке", за который с перерывами выступал с 1977 по 1993 год. За это время он провел 494 матча и забил 121 мяч. В составе сборной СССР футболист сыграл 34 матча, в которых забил 12 мячей.

Черенков трижды выигрывал чемпионат Советского Союза, по разу чемпионат и Кубок России, дважды признавался лучшим футболистом СССР, а в 1989 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В составе национальной команды он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве.

По окончании игровой карьеры Черенков в разные годы работал тренером основного и молодежного состава "Спартака". В последнее время он трудился в академии "Спартака", которая была названа его именем.

Черенков скончался 3 октября 2014 года в возрасте 55 лет. Причиной смерти футболиста стала опухоль головного мозга. Церемонию прощания, которая проходила в манеже академии "Спартака" в Сокольниках, посетили около 15 тысяч человек.

Сюжет: Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
граффити ЧМ-2018 спорт Федор Черенков

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