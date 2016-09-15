Граффити с легендарным футболистом "Спартака" Черенковым появится в Сокольниках

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Граффити с изображением знаменитого футболиста "Спартака" Федора Черенкова появится в Сокольниках. Об этом сообщает mos.ru.

Рисунок появится на здании детско-юношеской академии "красно-белых", которая носит имя прославленного полузащитника. Граффити уже начали наносить на стену, его высота составит более девяти метров.

Рядом с Черенковым появятся изображения юных игроков. По словам автора граффити Ивана Пантелеева, они будут символизировать возрождение детско-юношеского футбола в стране.

Легендарного футболиста и его подопечных изобразят на фоне стадиона "Открытие Арена", который станет одной из площадок предстоящего чемпионата мира по футболу. Первые граффити, посвященные ЧМ-2018, появились в мае этого года на северо-западе Москвы.