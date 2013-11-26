Форма поиска по сайту

26 ноября 2013, 15:44

Экономика

На сайте тендерного комитета можно будет задать вопрос о взятках

Фото: ИТАР-ТАСС

9 декабря на портале тендерного комитета Москвы можно будет задать вопросы о коррупции в сфере госзакупок, на которые ответят представители столичной власти.

Как рассказала журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, на вопросы ответят в ходе пресс-конференции она и руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Пресс-конференция "Противодействие коррупции: предложения правительства Москвы и международные практики" начнется 9 декабря в 10.00. Как ожидается, в ней примет участие представитель ООН, работающий в управлении экономической преступности.

госзакупки бизнес пресс-конференции тендерный комитет

