Более 180 млрд рублей составил объем закупок Москвы с начала года

Геннадий Дегтев рассказал о будущем столичной системы госзакупок

Объем закупок Москвы с начала года составил 181,7 миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. Этот показатель немного ниже прошлогоднего, что связано с мерами антикризисного плана и нововведениями типового положения о закупках в рамках федерального закона № 223.

По словам главы департамента, была зафиксирована реальная экономия бюджетных средств, которая с начала года составила 60 миллиардов рублей.

"29,5 миллиарда рублей удалось сэкономить городу посредством проведения экспертизы достоверности начальной максимальной цены контракта. Межведомственный контроль позволил сэкономить 10,2 миллиарда рублей, снижение на торгах начальной стоимости – 18,4 миллиарда рублей", – сообщил Геннадий Дегтев.

Бюджетную экономию также обеспечила деятельность рабочих групп главного распорядителя бюджетных средств, а также штрафы Объединения административно-технических инспекций города Москвы.

Руководитель департамента обратил внимание на то, что с 2015 года все закупки бюджетных учреждений осуществляются согласно новому закону 44-ФЗ, пришедшему на смену 94-ФЗ, ранее постоянно критикуемому. Такое изменение привело к оптимизации бюджетных расходов на всех этапах закупочного цикла. В частности, была снижена доля неконкурентных процедур – торгов с единственным участником (с 20 до семи процентов).

По словам начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, конкурентная среда в Москве меняется в лучшую сторону. “Количество закупок у единственного поставщика за первые пять месяцев 2015 года снизилось до рекордно низкого уровня в 17 процентов. Это очень низкий показатель. Ни в одном другом российском регионе такого нет”, – подчеркнул он.

Положительные результаты также дают контрольные мероприятия. За пять месяцев 2015 года на этапе предварительного контроля закупочных процедур удалось выявить 1827 нарушений, допущенных столичными заказчиками, на этапе последующего контроля – 209.

Как отметил Евгений Данчиков, предварительный контроль позволяет своевременно выявлять нарушения на этапе до начала проведения процедур и предотвращать их. "За пять месяцев этого года количество нарушений, допущенных столичными заказчиками Москвы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось в полтора раза", – заявил начальник Главного контрольного управления.

Существенным фактором, способствующим снижению количества нарушений, стало усиление персональной ответственности. По словам Евгения Данчикова, 97 процентов всех выявленных нарушений влекут за собой наказание конкретного должностного лица. Размер штрафа, который может заплатить чиновник, варьируется от трех до 50 тысяч рублей, а особо злостные нарушители могут быть отстранены от работы на срок до трех лет.

Слабым местом системы закупок столицы, как и других российских регионов, оставалась значительная доля закупок, осуществляемых подведомственными городскими организациями и обществами с долей города без единого регулирования и четких правил проведения тендерных процедур. В связи с отсутствием строгих требований более половины таких закупок осуществлялось в столице неконкурентным способом, а среднее снижение начальной максимальной цены контракта не превышало три процента.

Перечень дополнительных требований и типовое положение о закупках, принятые по инициативе Главконтроля и департамента по конкурентной политике, позволили усилить нормативное регулирование таких закупок на региональном уровне. "Мы пока только в начале пути, работа предстоит еще большая, однако ситуация уже изменилась к лучшему. Доля закупок у единственного поставщика снизилась на три процента, а среднее снижение начальной максимальной цены контракта выросло в полтора раза", – отметил Евгений Данчиков.