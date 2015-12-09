Госкомпаниям хотят ограничить закупку предметов роскоши

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Для госкомпаний могут ввести запрет на закупки роскоши. Правительство даст поручение своим представителям в советах директоров компаний, чтобы они приняли соответствующие внутренние документы.

Руководитель проекта Общероссийского народного фонда "За честные закупки" Антон Гетта в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, что топ-менеджмент госкорпораций часто покупает дорогие автомобили и сувениры.

"Мы надеемся, что ту работу, которую ведут активисты народного фронта, мы скоро просто перестанем делать. На сегодняшний день основные расточители – это топ-менеджмент госкомпаний. Именно они попадают в верхушку нашего антирейтинга, индекса расточительности по роскошным закупкам.

Это дорогие машины по 9 миллионов рублей, сувениры (50 тысяч за брендовую ручку) и т.д. Мы уже два года призываем ввести систему нормирования для государственных закупок и не забываем про госкомпании. Надеемся, что все компании встанут на путь экономии и перестанут шиковать", – пояснил он.

Как пишут "Ведомости", нормирование госзакупок будет введено с 2016 года. Министрам и их заместителям нельзя будет покупать автомобили дороже 2,5 миллиона рублей и мощнее 200 лошадиных сил, руководителям служб и агентств и их замов – 2 миллионов, а главам подразделений министерств и ведомств – 1,5 миллиона.

Смартфоны министров и их замов будут стоить максимум 15 тысяч рублей, а их помощников – 10 тысяч рублей.

Добавим, что в конце сентября в правительстве обеспокоились закупками в госкорпорациях и госкомпаниях. В материалах к правительственному совещанию отмечалось, что цены закупок госкомпаний "на отдельные виды материалов превышают среднюю рыночную цену от 37 процентов до 295 процентов", на топливо – от 7 процентов до 10 процентов, на продукцию металлургии – до 18 процентов, превышение средних цен в закупках "государственных энергокомпаний" составляет от 28 процентов до 94 процентов, "что приводит к завышению затрат на 80 процентов". При этом объем рынка закупок госкомпаний превышает 17,5 триллиона рублей.

Президент по итогам прошлогоднего послания Федеральному собранию обязал госкомпании снижать операционные расходы не менее чем на 2–3 процента ежегодно. Сейчас в правительстве обсуждают необходимость снижения затрат уже на 5–10 процентов.