Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2013, 15:23

Экономика

В усадьбе "Останкино" проведут комплексную реставрацию

Фото: ИТАР-ТАСС

В начале следующего года усадьбу "Останкино" ожидает комплексная реставрация. Соответствующую заявку 4 октября опубликавала на портале госзакупок Мосреставрация.

За 30 дней специалисты проведут переделку приусадебной территории, чтобы создать более комфортные условия для посетителей.

Не исключено, что в ходе реставрации подрядчику придется также заменить инженерное оборудование.

Ссылки по теме


Конкурс продлится до ноября 2013 года. Начальная цена контракта - 57 237 825 рублей.

Напомним, первое упоминание об усадьбе Останкино относится к 1558 году, однако окончательно архитектурный облик этого места сложился на несколько столетий позже. "Останкино"связана с именами двух знатных русских родов: князей Черкасских и графов Шереметевых. Сегодня Останкинский дворец — это одно из немногих в России театральных зданий XVIII века, сохранивших сцену, зрительный зал, гримерки и часть механизмов машинного отделения.

Сайты по теме


госзакупки реставрация культурное наследие музей-усадьба Останкино

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика