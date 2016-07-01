Кабинка госуслуг в "Музеоне" будет работать без выходных

В парке "Музеон" работает кабинка виртуального обслуживания центров "Мои документы", сообщает пресс-служба организации.

Видеоконсультант поможет подать заявление о вступлении в брак, заказать справку об отсутствии судимости, выписки из кадастра недвижимости и ЕГРП или перерасчет платежей за ЖКУ, оформить первый полис ОМС, отказаться от радиоточки.

Также здесь можно узнать информацию о штрафах ГИБДД, исполнительных производствах по линии судебных приставов, оформить заявление на парковочное разрешение для инвалидов, заказать справку об отсутствии судимости и многое другое. Полный список услуг опубликован на сайте центров "Мои документы".

Кабина виртуального обслуживания посетителей работает в "Музеоне" с середины мая. С 27 июня в ней можно подать заявления на регистрацию брака. А с 1 июля добавились новые услуги, о которых написано выше.



Кабина, находящаяся в инфобоксе на входе в парк искусств, будет работать ежедневно без выходных с 10:00 до 20:00 с 1 июля до сентября включительно. Готовые документы можно будет забрать в центре госуслуг района Таганский.

Аналогичные кабинки вскоре появятся еще в девяти парках. Все они будут приспособлены для пользования маломобильными группами граждан. Например, если за консультацией обратился слабослышащий человек, то на помощь к нему придет виртуальный сурдопереводчик.