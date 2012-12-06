Гостиница "Рэдиссон Славянская" продана за 5,27 млрд рублей

Гостиница "Radisson Славянская" продана с аукциона за 5,27 млрд рублей

Столичные власти продали с аукциона здание гостиницы "Рэдиссон Славянская" и участок на площади Европы, который занимает отель. Лот ушел по начальной цене в 5 миллиардов 270 миллионов рублей.

Новыми владельцами отеля стали предприниматели Зарах Илиев и Год Нисанов. Они намерены реконструировать отель. Бизнесмены хотят построить еще одно здание во внутреннем дворе и паркинг по периметру гостиницы.

На торгах был продан действующий бизнес: четырехзвездочный отель, конференц-залы, офисы. В гостинице почти 430 номеров, в том числе апартаменты, сутки в которых обходятся постояльцам в 40-45 тысяч рублей.

Общая площадь недвижимости составляет 60,523 тысячи квадратных метров, а площадь участка - 3,24 гектара.

"Рэдиссон Славянская" расположена в центре Москвы, на площади Европы, в трех километрах от Красной площади. Из ее окон открывается вид на Белый Дом и Министерство иностранных дел.

По словам замруководителя департамента имущества Москвы Владимира Погребенко, город избавляется от непрофильных активов, которые не имеют социальной значимости и не приносят доходов на протяжении многих лет. Путем приватизации данных объектов столичные власти наполняют бюджет, полученные денежные средства будут направлены на социальные нужды, отметил чиновник.

Кроме здания отеля власти также планировали продать 50% в управляющей компании ООО "Славянская гостиница и деловой центр".

Напомним, 30 августа ушла с молотка старейшая гостиница Москвы - "Метрополь". Пятизвездочный отель купили за 8 миллиардов 874 миллиона рублей.