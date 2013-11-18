Композитор Геннадий Гладков госпитализирован в Боткинскую больницу

Известный композитор Геннадий Гладков попал в больницу с нарушением мозгового кровообращения, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас он находится в хирургической реанимации Городской клинической больницы имени Боткина.

Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

78-летний композитор, - народный артист России, лауреат различных премий - Геннадий Гладков является автором музыки к таким известным кинофильмам, как "Собака на сене", "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Человек с бульвара Капуцинов", "Обыкновенное чудо", "Формула любви" и многим другим.