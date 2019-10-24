Интервал между поездами и стоимость проезда: интервью с главой дирекции МЦД

Уже в ноябре будут запущены две линии Московских центральных диаметров. Об отличии МЦД от существующего пригородного сообщения, о стоимости и правилах проезда, о благоустройстве территории и парковках возле станций, а также о других преимуществах нового наземного транспорта в интервью Москве 24 рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Уже есть конкретная дата, когда проедут первые поезда по МЦД?



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Первый этап проекта Московских центральных диаметров находится на финальном этапе реализации. Мы ожидаем, что движение по первым двум диаметрам "Белорусско-Савеловский" и "Курско-Рижский" будет запущено в конце 2019 года. По информации наших коллег из ОАО "РЖД", которые отвечают за инфраструктуру, запуск состоится уже в ноябре. Так что идем согласно графику.

Первые два сквозных маршрута пройдут более чем по 45 районам Москвы и 6 крупным городам области: Одинцово, Долгопрудный, Лобня, Нахабино, Красногорск, Подольск.

Сейчас работа над проектом проводится по всем направлениям. Наши коллеги из РЖД реконструируют железнодорожную сеть, уже открыт третий и четвертый главные пути на участке Одинцово-Москва, строят новые станции первых двух диаметров, а также совместно с коллегами из Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) проводят реконструкцию и благоустройство уже существующих станций. Коллеги из Московской области и департамента капремонта Москвы благоустраивают территории возле станций. Уже определен вид навигации МЦД, она была создана на основе традиционной городской навигации Московского метрополитена и РЖД.

В метро также готовятся к запуску диаметров – обновляются указатели и путевые полосы на станциях, всего к запуску МЦД будет обновлено более 60 тысяч элементов навигации и схем метро. Также проводится глобальная работа по интеграции метро и МЦД, например, на станциях "Беговая" и "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии метро, обновляют навесы над выходами со станций. Где это возможно, устанавливаются навесы и переходы между станциями МЦД, метро и МЦК, чтобы пересадка между видами транспорта была еще удобнее и пассажирам не приходилось выходить на улицу.

Еще один важный шаг – мэр Москвы объявил тарифы для первых двух диаметральных маршрутов.

Расскажите о тарифах на МЦД. Будут ли тарифные зоны, установленные на первых двух диаметрах, соответствовать тарифным зонам на последующих трех диаметрах?

Московские центральные диаметры – это новое наземное метро, которое будет интегрировано в существующую транспортную систему столицы и Московской области, и интеграция важна не только с точки зрения удобных пересадок и синхронизированного с метро графика работы, но и с точки зрения тарифной политики. Определено три тарифные зоны: "Центральная" (в границах станций Марк – Сетунь, Волоколамская – Остафьево), "Пригород" (от станций Центральной зоны до конечных станций МЦД) и "Дальняя" (для поездок со станций за пределами диаметров). Поездка на МЦД-1 и МЦД-2 в "Центральной" зоне по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" будет стоить 38 рублей, как в метро. Проезд по зоне "Пригород" – 45 рублей, а стоимость поездки в "Дальнюю" зону будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) и 45 рублей за зону МЦД. Кроме того, на МЦД, как и в метро, будет бесплатный проезд для детей до 7 лет. Это большое преимущество, так как сейчас на электричках бесплатно могут ездить только дети до 5 лет. А еще абсолютно бесплатно можно будет провозить на МЦД велосипеды.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тарифные решения МЦД, которые приняты сейчас, актуальны для первых двух Московских центральных диаметров. Остальные три маршрута находятся в стадии проектирования. Еще не определен перевозчик, который будет осуществлять пассажирское движения на следующих трех диаметрах, поэтому сейчас преждевременно говорить о тарифных решениях для МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5. Однако в ходе работы над запуском остальных трех диаметров будут учитываться те же принципы тарифной политики – будут приняты все меры для того, чтобы пассажир выбирал МЦД не только благодаря новому подвижному составу и альтернативным маршрутам, но и благодаря комфортным тарифам.

Как будут списываться деньги за поездку для пассажиров, которые начинают свое движение за пределами МЦД?

Пассажиры, которые следуют из дальнего пригорода, к примеру, едут из Звенигорода, будут оплачивать поездку на МЦД по тарифу "Дальней" зоны. Пассажир сможет купить бумажный билет ЦППК, как сейчас, но при этом он не будет иметь права на бесплатную пересадку на метро. Если ему нужна пересадка, то он оплачивает поездку картой "Тройка" на валидаторе турникета или в кассе. При этом у пассажира спишется только оплата одной зоны – 23 руб. Когда он приедет на конечную станцию и провалидируется на выход, с него спишется оставшаяся часть за маршрут. В случае поездки из Звенигорода – это 69 рублей за оставшиеся две зоны (за первую вы заплатили в начале пути) + 45 рублей по тарифу МЦД. Итого 137 рублей за весь маршрут, вместо 199 рублей за этот же маршрут сейчас с учетом пересадки в метро.

По новым маршрутам будут ходить специальные поезда "Иволга". Что будет с электропоездами, которые, например, курсируют по направлению Лобня – Одинцово сегодня? От них откажутся со временем или сразу заменят новыми? В то же время с запуском МЦД в столицу будут заезжать только "Иволги" или какое-то время будут использовать и старые электропоезда?

На первом этапе около 50 процентов перевозок по первым двум диаметрам будет осуществляться новыми городскими поездами "Иволга". Эти поезда спроектированы в России и практически полностью состоят из отечественных комплектующих. Сейчас перевозчику – АО "Центральная ППК" – передано 24 поезда "Иволга 1.0". Они уже эксплуатируются на участках Москва-Усово, Москва-Одинцово и Царицыно-Подольск. Первый поезд второй серии – "Иволга 2.0", а их будет 15, в ближайшее время будет передан перевозчику производителем – Тверским вагоностроительным заводом. К запуску МЦД по первым двум маршрутам будет курсировать 39 поездов "Иволга" первой и второй модификации.

"Иволги" на первом этапе будут ходить в смешанном режиме с существующими электричками: это необходимо для того, чтобы обеспечить заявленный интервал движения поездов до 5-6 минут в часы пик, но при этом не ущемить тех пассажиров, которые приезжают из "Дальней" зоны. Подвижной состав электропоездов из дальнего пригорода продолжит обновляться, при этом с запуском МЦД количество электричек, следующих из Москвы в область и обратно, сокращено не будет. Таким образом, пассажир, живущий, к примеру, в Баковке (станция сразу после конечной станции МЦД – Одинцово), не почувствует негативных изменений с запуском МЦД.



На оранжевой ветке метро появятся три пересадочные станции

Получается, что не будет перерыва в движении поездов?

МЦД полностью меняет подход пассажира к железнодорожному транспорту и прежде всего – с точки зрения графика движения. "Электричка без расписания" – это новый формат пригородного сообщения с центром города, построенный на принципе тактового движения поездов. После запуска движения по диаметрам пассажирам не придется подстраиваться под расписание: каждый поезд МЦД – в центр или из центра – с остановками на каждой станции. К примеру, сейчас житель станции Лобня при поездке в сторону Москвы должен выбрать в расписании поезд, который останавливается на нужной ему станции, а с запуском диаметров на любом поезде он доедет до любой станции МЦД.

В часы пик поезда будут курсировать каждые 5-6 минут, благодаря чему пассажиры больше не смогут "опоздать на поезд". Важное изменение в принципах движения – это отсутствие дневного технологического окна, поэтому даже днем пассажиры смогут пользоваться МЦД без труда.



График работы на МЦД будет как в метро, с 5:30 до 1:00, что тоже очень важно, так как с части станций диаметров можно будет пересесть на метро и МЦК.

Расскажите о правилах провоза животных на МЦД?

Проезд для домашних (комнатных) животных на МЦД-1 и МЦД-2 будет бесплатным, как в метро. Питомцы должны находиться в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади. Без клеток или переносок можно будет провозить собак-проводников, а также собак мелких пород в намордниках и кошек. Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и во время поездки находиться у ног пассажира, которого она сопровождает. Сейчас провоз домашних животных в пригородных электричках оплачивается в размере 25 процентов от цены основного билета, право на бесплатный проезд имеют только собаки-поводыри, сопровождающие пассажиров с ограниченными возможностями.

Как изменится инфраструктура вдоль маршрутов МЦД? Будут ли организованы бесплатные перехватывающие парковки на конечных или каких-либо других станциях МЦД для пассажиров, следующих из дальнего Подмосковья?

В рамках проекта будет проведено комплексное благоустройство прилегающих территорий. Планируется благоустроить тротуары на пути следования к платформам, отремонтировать или расширить их, где это требуется, будет проведен ремонт существующей проезжей части. Для того, чтобы автомобилисты были мотивированы пересесть на МЦД, а не ехать на личном автомобиле до ближайшей станции метро, конечно, вблизи станций диаметров будет обустроено порядка 30 перехватывающих парковок. Для удобства пересадки на наземный транспорт ближе к станциям будут частично перенесены остановки общественного транспорта, изменено порядка 50 маршрутов наземного транспорта, у некоторых платформ будут обустроены дополнительные пешеходные переходы и разворотные площадки.

Через какое время можно будет оценить реальную пользу диаметров по разгрузке другого общественного транспорта и дорог? Когда появятся цифры?



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые эффекты от реализации проекта Московских центральных диаметров можно будет оценить сразу после их запуска. По нашим подсчетам, пассажиропоток первых двух диаметров составит более 90 миллионов человек в год, и среди них есть те пассажиры, которые пересядут на МЦД с метро, МЦК, общественного наземного и личного автотранспорта. Появятся ежедневно 900 тысяч дополнительных пассажиромест в поездах, улучшится транспортная доступность более 3,7 миллионов человек. Наземное метро появится в тех районах, куда не доходит метро.

МЦД даст толчок к перераспределению потоков. Первыми эффект заметят жители тех станций метро, которые имеют первые пересадки с ж\д – "Царицыно", "Кунцевская", "Тушинская", "Окружная", ведь именно до них сейчас на электричках доезжает большинство пассажиров пригорода. На МЦД у пассажиров не будет необходимости ехать до вокзала, а, значит, одновременно с "крайними" станциями метро получат значительную разгрузку и вокзальные станции метрополитена. Кроме того, ожидается разгрузка вылетных автомагистралей, так как часть автомобилистов, которые сейчас для ежедневных поездок используют личный автотранспорт, пересядут на МЦД. Также благодаря запуску МЦД уже на первом этапе до 12 процентов разгрузятся 6 линий метро: Серпуховско-Тимирязевская, Таганско-Краснопресненская, Филевская, Арбатско-Покровская, Калужско-Рижская и Замоскворецкая линии.

Насколько вырастут показатели, когда воплотятся в жизнь все проекты МЦД? Станут ли в целом диаметры такими же удобными, как и метро?

Максимальный эффект от проекта нового наземного метро можно будет оценить после запуска всех пяти диаметральных маршрутов, которые свяжут 17 городов Московской области и 70 районов Москвы. В состав 5 диаметров войдут 186 станций.

В целом реализация всех пяти диаметров позволит разгрузить транспортную систему Москвы и области на 10-12 процентов, улучшив транспортную доступность более 9,6 миллионов человек. Доступнее станет 352 образовательных учреждения, 52 парка, 45 медицинских учреждений. Надо понимать, что диаметры – это не просто модернизация железнодорожной сети и обновление подвижного состава, это новый вид городского транспорта, который, после реализации всех этапов, по комфортности и динамичности станет идентичен столичному метрополитену и МЦК.

Как диаметры будут связаны между собой? Планируется ли с помощью МЦД соединить между собой все спальные районы? Или диаметры не смогут полностью выполнить эту функцию?



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свяжут ли диаметры спальные районы? Да, конечно, и для этого не нужно ждать запуска всех пяти маршрутов, уже первые два диаметра свяжут областные города Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском, а также те спальные районы Москвы у крайних станций метро, откуда ежедневно в центр Москвы едет огромный поток пассажиров. Например, МЦД-1 свяжет районы Кунцево и Фили-Давыдково с районами Восточное Дегунино, Алтуфьевский. Можайский район и район Северный, где сейчас нет метро. По МЦД-2: район Покровское-Стрешнево, Бирюлево Западное и Южное Бутово.

Мы уверены, что часть пассажиров, которым сейчас приходится строить сложные маршруты с использованием наземного и личного автотранспорта, метро и МЦК, с МЦД получат новые, более комфортные прямые маршруты сквозь Москву, которые не только сократят количество пересадок в пути для миллионов пассажиров, но и позволят им каждый день экономить значительное время в пути. К примеру, на МЦД от станции Щукинская до Курского вокзала можно будет добраться за 23 минуты без пересадок. Сейчас на метро этот путь можно преодолеть за 28 минут с 2 пересадками. Еще один пример удобного маршрута МЦД: от станции Фили до станции Окружная за 25 минут. Сейчас этот путь займет 37 минут.

Пассажиры МЦД будут иметь возможность пересадки не только на метро и МЦК, но и с диаметра на диаметр. Уже первые два диаметральных маршрута будут пересекаться на станции Дмитровская, которая сейчас строится. А с новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовское можно будет в перспективе пересесть на одноименную станцию МЦД-3. Со второго диаметра можно будет пересесть со станции Ржевская на МЦД-3 и МЦД-4, а со станции МЦД-2 Каланчевская можно будет пересесть на одноименную станцию четвертого диаметра. Также со станции Курский вокзал второго диаметра в перспективе появится пересадка на Курскую МЦД-4. После запуска всех пяти диаметральных маршрутов в Московской агломерации появится новая развитая транспортная железнодорожная сеть с тактовым движением поездов.

Нельзя говорить о диаметральных маршрутах как об изолированном проекте, МЦД – это огромный шаг в развитии всей транспортной системы Москвы и Московской области.



До сих пор железная дорога использовалась преимущественно для пригородных перевозок, электрички воспринимались как транспорт для дальних поездок, с остановками по расписанию, старым подвижным составом и бумажным билетом для оплаты проезда. МЦД – улучшенная версия железнодорожного транспорта, обновленная до уровня наземного метро.



С запуском движения по диаметрам электричка станет городским, а не только пригородным транспортом. Мы уверены, что поезда МЦД будут востребованы для ежедневных поездок по городу, как сейчас метро и МЦК.

