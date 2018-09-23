Как помочь питомцу вернуться к городской жизни

Последние теплые деньки покидают столицу, а вместе с ними подходит к концу и дачный сезон. В "каменные джунгли" активно возвращаются не только люди, но и их домашние животные. И для последних смена обстановки – не самый простой и приятный процесс. Как облегчить переезд для питомцев и какие меры принять по возвращении домой – читайте в материале портала Москва 24.

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И кошки, и собаки всегда более чувствительны к смене обстановки, нежели люди. Однако это не единственная проблема, которая может возникнуть по возвращении домой. В целом, если животное здорово физически и психологически и имеет крепкий иммунитет, оно прекрасно перенесет летний отпуск и без проблем вернется в привычную городскую среду. Но некоторые меры принять все же необходимо.

Плановый осмотр

В первую очередь, по возвращении в городскую квартиру необходимо осмотреть животное на предмет блох и клещей. Эту процедуру, кстати, нужно проводить и после обычной прогулки у собак. Везде есть растения, кусты и деревья, которые кишат "мелкой живностью" (а они, в свою очередь, могут "зайцем" приехать на спине и лапах питомца к вам домой).

Даже если следов посторонних насекомых на теле собаки или кошки не обнаружено, успокаиваться рано, ведь паразиты могут прятаться там, где человеческому глазу их не обнаружить.

Речь, конечно, идет о глистах, которые часто являются побочным явлением соприкосновения домашнего животного с изменчивой окружающей средой. "Обычно люди гонят глистов у своих животных раз в год, – рассказал ветеринар и президент Международного кинологического союза Владимир Уражевский. – Этого мало. Мы рекомендуем делать это четыре раза в год". Такой профилактический подход снизит возможность вреда здоровью и собак, и кошек практически до нуля.



Владимир Уражевский ветеринар, президент Международного кинологического союза Я лично рекомендую гнать глистов сезонно. Многие люди могут просто забывать проводить процедуру периодически ввиду многих факторов. Поэтому возьмите за правило давать глистогонную таблетку собаке или кошке 1 сентября, 1 декабря и так далее. И помните, что заражение очень просто может передаваться от одного питомца другому.

Опасные болезни

Естественно, глисты и блохи – не самое страшное, что животные могут привезти с дачного участка. И болезни вроде чумки или бешенства определить на первых порах куда сложнее.



Николай Пименов ветеринар У собак есть целый перечень заболеваний, которые они легко могут подцепить не только на дачном участке, но и во время простой прогулки. И самыми распространенными, конечно, являются бешенство, лептоспироз, чумка, вирусный гепатит, пироплазмоз, который передается клещами.



Сложность в том, что невооруженным глазом очень сложно определить первичные признаки конкретных заболеваний. Но вот понять, что животное что-то беспокоит, не составляет труда.

"Всегда смотрите на поведение питомца, – советует Уражевский. – Если собака или кошка что-то подхватила, этого невозможно не увидеть: теряется аппетит, животное перестает быть игривым, становится вялым, часто забивается в угол. Нередко заболеванию сопутствуют расстройство желудка, рвота и нарушение стула". Если после возвращения в квартиру наблюдается один из перечисленных признаков, обратиться к ветеринару нужно незамедлительно.



Юлия Малькова зоопсихолог, председатель клуба любителей кошек У кошек самое распространенное заболевание, которое может проявиться после длительного пребывания вне квартиры, – ринотрахеит. Основной признак – активные выделения из носа и из глаз. Страшного ничего в этом нет, особенно если своевременно обратиться к ветеринару.



С бешенством ситуация серьезнее. Во-первых, это единственное заболевание, которое может передаться человеку. Во-вторых, его переносчиками являются не только зараженные собаки и кошки, но и мыши, птицы, ежи, от которых оградить дачный участок практически невозможно.

"Прививка от бешенства должна делаться питомцу всегда и в первую очередь, – посоветовал Уражевский. – Если она не была сделана до приезда, необходимо "уколоть" питомца сразу после возвращения с дачи".

Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина поделилась, к сожалению, грустной практикой. "Многие не соблюдают правил прививания, – рассказала эксперт, – и привозят заболевание в Москву. В 2017 году в Медведкове из-за этого был введен карантин. Кстати, сейчас даже участковый имеет право зайти и проверить ветеринарный паспорт животного на наличие там прививки от бешенства".

Помочь животному при этом заболевании можно только на самых ранних сроках (на которых, увы, простой обыватель может мало что заметить). Если болезнь бушует в организме питомца во всю силу, то, естественно, это можно определить по его поведению. Среди первых признаков – агрессия, неадекватное поведение и боязнь воды. Все, что хозяин может быстро предпринять до появления ветеринара, – обеспечить изоляцию инфицированного животного от людей и других питомцев.

За несвоевременное проведение вакцинации собак и кошек, а также уклонение от вакцинации животных владельцы могут получить наказание в соответствии со статьей 10.6. Кодекса РФ об административных правонарушениях (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), и статьей 5.6 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года (Уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек).

Туалет

Речь идет о проблеме, с которой часто сталкиваются именно владельцы собак. Воля для питомцев означает отказ от необходимости терпеть, так как они могут справить нужду при любом удобном случае и в любом удобном месте за пределами дома. А к хорошему привыкают быстро не только люди.

В городе же ситуация меняется кардинально. Некоторые гуляют с собаками всего два раза в день в виду, как минимум, постоянного отсутствия дома из-за работы.

Однако, чаще всего для взрослых собак это не является проблемой, так как они способны быстро перестраиваться. Хуже дела обстоят с щенками и повзрослевшими животными, которые могли расти первые три-четыре месяца в семье как раз на дачном участке в полной свободе. "Тогда питомцев приходится воспитывать как совсем маленьких щенков, – рассказал Уражевский. – Если возникла проблема, действуйте с самого начала: приучайте к пеленке в квартире, а потом и к улице, используя режим кормления-прогулки".

Владимир Уражевский ветеринарный доктор, президент Международного кинологического союза Проблемы при переезде с дачи в квартиру, конечно, могут возникнуть у всех собак. В целом нужно понаблюдать. Поэтому переезжайте всегда под выходные, чтобы пару дней провести дома вместе со своим питомцем и принять меры.



Если проблема возникла у взрослого пса, с ним нужно обходиться так же, как и с молодым щенком. Но есть и еще один совет: обратите внимание на корм. Есть виды питания, которые вызывают у собак большую жажду, а следовательно – и необходимость ходить в туалет чаще. Или же речь может идти о кашах, которое иногда действуют как слабительное. И от того и от другого следует отказаться, по крайней мере, на первое время.

У кошек таких проблем с туалетом нет (как минимум потому, что лоток находится в постоянной доступности и в квартире). Они спокойно по запаху находят прежнее место для туалета. Более того, хозяева часто берут с собой на дачи те же самые лотки.

Зоопсихолог и председатель клуба любителей кошек БАСТ Юлия Малькова заявила, что кошки достаточно умны в вопросах туалета. "Даже на даче, если погода влажная, они не ходят на улицу, а делают все свои дела дома в лотке. При смене обстановки кошка легко ориентируется, так как понимает, что она вернулась в дом, ну только чуть другой".

Беременность

Беременность питомцев можно также включить в список проблем, так как в подавляющем большинстве случаев она нежелательная.

В первую очередь, избежать ее можно преждевременной стерилизацией. Но многие заводчики не хотят прибегать к таким мерам по двум основным причинам: либо потому что любимца жалко, либо рассчитывают на запланированных породистых котят и щенков в будущем.

В таком случае, избежать нежелательной беременности довольно сложно. Даже на огороженный дачный участок могут попасть посторонние собаки. В случае же с кошками, если им позволено гулять на воле, а не сидеть в дачном доме, поможет только сама удача.

"Определить, везете вы домой одного питомца или сразу нескольких, невооруженным глазом достаточно сложно, – считает Базаркина. – Но первые признаки беременности собак и кошек отчасти совпадают с человеческими: повышенный аппетит, ленность и необоснованный набор веса – вот что станет для вас сигналами". Иногда, как и у людей, беременность у собак и кошек может сопровождать токсикоз.

Тоска-печаль

Причины психологических проблем у животного по возвращении домой – смена воли на замкнутое пространство в четырех стенах, а также тоска по хозяевам, которые теперь пропадают на работе. Такие случаи не столь частые, но имеют место быть, и могут настичь вас внезапно.

"Для решения этой проблемы повторю свой совет – переезжайте под выходные, – настаивает Уражевский. – У вас будет возможность не только проследить за питомцем, но и помочь ему в случае необходимости, побыть вместе в критический момент".

Чтобы предупредить эту проблему заранее, берите с собой на дачу привычные миски ваших питомцев, игрушку, подстилки – все, что ассоциируется у животного с домом. В таком случае собаке или кошке будет проще понять, что дом и там, и там.

И всегда, особенно для собак, рядом должен быть хозяин. Он и его запах – и есть дом для животных, о которых заботятся и которых любят. "Если же ситуация выходит из-под контроля, придется прибегнуть к помощи специалиста", – считает Базаркина.

В целом, привычка поможет избежать эту и другие вышеперечисленные проблемы. Причем привыкнуть должны и люди, и животные. Тогда у питомцев появится устоявшийся обиход и дома, и на даче, а это облегчит их понимание, что где можно и чего нельзя. А людям стоит привыкнуть к постоянству процедур, вроде прививок и профилактики глистов, что поможет максимально обезопасить любимых кошечек и собачек.