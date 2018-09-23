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Город

23 сентября, 00:02

Как помочь питомцу вернуться к городской жизни

город животные

Последние теплые деньки покидают столицу, а вместе с ними подходит к концу и дачный сезон. В "каменные джунгли" активно возвращаются не только люди, но и их домашние животные. И для последних смена обстановки – не самый простой и приятный процесс. Как облегчить переезд для питомцев и какие меры принять по возвращении домой – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/ Shebeko

И кошки, и собаки всегда более чувствительны к смене обстановки, нежели люди. Однако это не единственная проблема, которая может возникнуть по возвращении домой. В целом, если животное здорово физически и психологически и имеет крепкий иммунитет, оно прекрасно перенесет летний отпуск и без проблем вернется в привычную городскую среду. Но некоторые меры принять все же необходимо.

Плановый осмотр

В первую очередь, по возвращении в городскую квартиру необходимо осмотреть животное на предмет блох и клещей. Эту процедуру, кстати, нужно проводить и после обычной прогулки у собак. Везде есть растения, кусты и деревья, которые кишат "мелкой живностью" (а они, в свою очередь, могут "зайцем" приехать на спине и лапах питомца к вам домой).

Даже если следов посторонних насекомых на теле собаки или кошки не обнаружено, успокаиваться рано, ведь паразиты могут прятаться там, где человеческому глазу их не обнаружить.

Речь, конечно, идет о глистах, которые часто являются побочным явлением соприкосновения домашнего животного с изменчивой окружающей средой. "Обычно люди гонят глистов у своих животных раз в год, – рассказал ветеринар и президент Международного кинологического союза Владимир Уражевский. – Этого мало. Мы рекомендуем делать это четыре раза в год". Такой профилактический подход снизит возможность вреда здоровью и собак, и кошек практически до нуля.

Я лично рекомендую гнать глистов сезонно. Многие люди могут просто забывать проводить процедуру периодически ввиду многих факторов. Поэтому возьмите за правило давать глистогонную таблетку собаке или кошке 1 сентября, 1 декабря и так далее. И помните, что заражение очень просто может передаваться от одного питомца другому.
Владимир Уражевский
ветеринар, президент Международного кинологического союза

Опасные болезни

Фото: depositphotos/pressmaster

Естественно, глисты и блохи – не самое страшное, что животные могут привезти с дачного участка. И болезни вроде чумки или бешенства определить на первых порах куда сложнее.

У собак есть целый перечень заболеваний, которые они легко могут подцепить не только на дачном участке, но и во время простой прогулки. И самыми распространенными, конечно, являются бешенство, лептоспироз, чумка, вирусный гепатит, пироплазмоз, который передается клещами.
Николай Пименов
ветеринар


Сложность в том, что невооруженным глазом очень сложно определить первичные признаки конкретных заболеваний. Но вот понять, что животное что-то беспокоит, не составляет труда.

"Всегда смотрите на поведение питомца, – советует Уражевский. – Если собака или кошка что-то подхватила, этого невозможно не увидеть: теряется аппетит, животное перестает быть игривым, становится вялым, часто забивается в угол. Нередко заболеванию сопутствуют расстройство желудка, рвота и нарушение стула". Если после возвращения в квартиру наблюдается один из перечисленных признаков, обратиться к ветеринару нужно незамедлительно.

У кошек самое распространенное заболевание, которое может проявиться после длительного пребывания вне квартиры, – ринотрахеит. Основной признак – активные выделения из носа и из глаз. Страшного ничего в этом нет, особенно если своевременно обратиться к ветеринару.
Юлия Малькова
зоопсихолог, председатель клуба любителей кошек


С бешенством ситуация серьезнее. Во-первых, это единственное заболевание, которое может передаться человеку. Во-вторых, его переносчиками являются не только зараженные собаки и кошки, но и мыши, птицы, ежи, от которых оградить дачный участок практически невозможно.

"Прививка от бешенства должна делаться питомцу всегда и в первую очередь, – посоветовал Уражевский. – Если она не была сделана до приезда, необходимо "уколоть" питомца сразу после возвращения с дачи".

Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина поделилась, к сожалению, грустной практикой. "Многие не соблюдают правил прививания, – рассказала эксперт, – и привозят заболевание в Москву. В 2017 году в Медведкове из-за этого был введен карантин. Кстати, сейчас даже участковый имеет право зайти и проверить ветеринарный паспорт животного на наличие там прививки от бешенства".

Фото: depositphotos/csakisti

Помочь животному при этом заболевании можно только на самых ранних сроках (на которых, увы, простой обыватель может мало что заметить). Если болезнь бушует в организме питомца во всю силу, то, естественно, это можно определить по его поведению. Среди первых признаков – агрессия, неадекватное поведение и боязнь воды. Все, что хозяин может быстро предпринять до появления ветеринара, – обеспечить изоляцию инфицированного животного от людей и других питомцев.

За несвоевременное проведение вакцинации собак и кошек, а также уклонение от вакцинации животных владельцы могут получить наказание в соответствии со статьей 10.6. Кодекса РФ об административных правонарушениях (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), и статьей 5.6 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года (Уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек).

Туалет

Речь идет о проблеме, с которой часто сталкиваются именно владельцы собак. Воля для питомцев означает отказ от необходимости терпеть, так как они могут справить нужду при любом удобном случае и в любом удобном месте за пределами дома. А к хорошему привыкают быстро не только люди.

В городе же ситуация меняется кардинально. Некоторые гуляют с собаками всего два раза в день в виду, как минимум, постоянного отсутствия дома из-за работы.

Однако, чаще всего для взрослых собак это не является проблемой, так как они способны быстро перестраиваться. Хуже дела обстоят с щенками и повзрослевшими животными, которые могли расти первые три-четыре месяца в семье как раз на дачном участке в полной свободе. "Тогда питомцев приходится воспитывать как совсем маленьких щенков, – рассказал Уражевский. – Если возникла проблема, действуйте с самого начала: приучайте к пеленке в квартире, а потом и к улице, используя режим кормления-прогулки".

Проблемы при переезде с дачи в квартиру, конечно, могут возникнуть у всех собак. В целом нужно понаблюдать. Поэтому переезжайте всегда под выходные, чтобы пару дней провести дома вместе со своим питомцем и принять меры.
Владимир Уражевский
ветеринарный доктор, президент Международного кинологического союза


Если проблема возникла у взрослого пса, с ним нужно обходиться так же, как и с молодым щенком. Но есть и еще один совет: обратите внимание на корм. Есть виды питания, которые вызывают у собак большую жажду, а следовательно – и необходимость ходить в туалет чаще. Или же речь может идти о кашах, которое иногда действуют как слабительное. И от того и от другого следует отказаться, по крайней мере, на первое время.

Фото: depositphotos/mdorottya

У кошек таких проблем с туалетом нет (как минимум потому, что лоток находится в постоянной доступности и в квартире). Они спокойно по запаху находят прежнее место для туалета. Более того, хозяева часто берут с собой на дачи те же самые лотки.

Зоопсихолог и председатель клуба любителей кошек БАСТ Юлия Малькова заявила, что кошки достаточно умны в вопросах туалета. "Даже на даче, если погода влажная, они не ходят на улицу, а делают все свои дела дома в лотке. При смене обстановки кошка легко ориентируется, так как понимает, что она вернулась в дом, ну только чуть другой".

Беременность

Беременность питомцев можно также включить в список проблем, так как в подавляющем большинстве случаев она нежелательная.

В первую очередь, избежать ее можно преждевременной стерилизацией. Но многие заводчики не хотят прибегать к таким мерам по двум основным причинам: либо потому что любимца жалко, либо рассчитывают на запланированных породистых котят и щенков в будущем.

В таком случае, избежать нежелательной беременности довольно сложно. Даже на огороженный дачный участок могут попасть посторонние собаки. В случае же с кошками, если им позволено гулять на воле, а не сидеть в дачном доме, поможет только сама удача.

"Определить, везете вы домой одного питомца или сразу нескольких, невооруженным глазом достаточно сложно, – считает Базаркина. – Но первые признаки беременности собак и кошек отчасти совпадают с человеческими: повышенный аппетит, ленность и необоснованный набор веса – вот что станет для вас сигналами". Иногда, как и у людей, беременность у собак и кошек может сопровождать токсикоз.

Тоска-печаль

Причины психологических проблем у животного по возвращении домой – смена воли на замкнутое пространство в четырех стенах, а также тоска по хозяевам, которые теперь пропадают на работе. Такие случаи не столь частые, но имеют место быть, и могут настичь вас внезапно.

Фото: depositphotos/Boarding2Now

"Для решения этой проблемы повторю свой совет – переезжайте под выходные, – настаивает Уражевский. – У вас будет возможность не только проследить за питомцем, но и помочь ему в случае необходимости, побыть вместе в критический момент".

Чтобы предупредить эту проблему заранее, берите с собой на дачу привычные миски ваших питомцев, игрушку, подстилки – все, что ассоциируется у животного с домом. В таком случае собаке или кошке будет проще понять, что дом и там, и там.

И всегда, особенно для собак, рядом должен быть хозяин. Он и его запах – и есть дом для животных, о которых заботятся и которых любят. "Если же ситуация выходит из-под контроля, придется прибегнуть к помощи специалиста", – считает Базаркина.

В целом, привычка поможет избежать эту и другие вышеперечисленные проблемы. Причем привыкнуть должны и люди, и животные. Тогда у питомцев появится устоявшийся обиход и дома, и на даче, а это облегчит их понимание, что где можно и чего нельзя. А людям стоит привыкнуть к постоянству процедур, вроде прививок и профилактики глистов, что поможет максимально обезопасить любимых кошечек и собачек.

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