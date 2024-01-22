Тренировки, прогулки и учеба: какие услуги можно получить по QR-коду в Москве

В Москве активно применяются QR-коды в различных сферах городской жизни. При помощи небольших штрихквадратов можно не только оплачивать товары и услуги, но еще выстраивать маршруты, арендовать велосипеды, изучать историю зданий и даже регистрировать свой бизнес. Рассказываем, как QR-коды облегчают жизнь гостям и жителям столицы.



На прогулках

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

У москвичей 10 лет назад появилась возможность изучать историю городских зданий при помощи штрихквадратов. Для этого достаточно всего лишь навести на QR-код камеру смартфона. Первые синие таблички с зашифрованной информацией разместили на Театре имени М. Н. Ермоловой, доходном доме Бахрушиных, гостинице "Националь" и других достопримечательностях. К настоящему моменту их насчитывается уже свыше 800 штук. Только за прошлый год штрихквадраты появились еще на 80 объектах культурного наследия.

Благодаря такой технологии горожанам не нужно самостоятельно искать актуальную информацию в Сети. После сканирования "квадрата" открывается страница интересующей постройки на портале "Узнай Москву". Там можно посмотреть архивные снимки, послушать аудиогид и изучить исторические факты.

Кроме того, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках развития единой системы навигации на столичных указателях разместили QR-коды, которые посвящены героям боевых действий. Пройдя по ним, можно узнать биографию выдающихся людей, историю важных мест и даже построить маршрут. Например, такие указатели встречаются по дороге к Музею Победы на Поклонной горе.



В транпорте

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В столичном транспорте QR-коды выполняют множество функций. Например, в подземке помогают пассажирам вызвать кассира, если не получается самостоятельно в автомате приобрести проездной или пополнить "Тройку". Помимо того, по штрихквадрату без очередей в кассу можно купить онлайн-билеты на московских автовокзалах и в терминалах компании "Аэроэкспресс".

Также графические коды помогают горожанам спланировать свой маршрут. Сканируя их на круглых транспортных схемах, можно узнать о времени прибытия ближайшего поезда и стоимости проезда на МЦД. Ссылка ведет в приложение "Метро Москвы" и на единый транспортный портал. Вместе с тем на более чем 5,5 тысячи остановок пассажиры могут выяснить, через сколько приедет трамвай и электробус.

Время в пути скрасит чтение, однако носить с собой бумажные тома не всегда удобно. Поэтому для москвичей и гостей города создали бесплатную виртуальную библиотеку. Например, на станции "Рассказовка" разместили 417 штрихквадратов проекта "Книги в метро". В прошлом году фонд онлайн-библиотеки вырос до более чем четырех тысяч произведений.

Благодаря QR-кодам пассажиры могут вызвать сотрудников, сопровождающих маломобильных граждан, сообщить о сломанном светофоре и обратиться за помощью к чат-боту Александре. В случае с последним достаточно найти штрихквадрат в салоне транспорта и отсканировать его. Кроме того, QR-коды помогают пользоваться городским велопрокатом в сезон (они есть на каждом велосипеде).



В музеях и парках

Помимо прочего, QR-код поможет прогуляться по музею с аудиогидами. Причем горожанам предлагают воспользоваться ими совершенно бесплатно. Такую систему используют в Музее сословий России, Галерее Ильи Глазунова, Доме-музее М. И. Цветаевой и других локациях.

Также при помощи графического кода для экспонатов можно активировать режим дополненной реальности. Соответствующая функция доступна в Музее-квартире И. Д. Сытина и в музее-панораме "Бородинская битва". В Царицыне гости могут не только оживить предметы, но и послушать аудиоспектакль.

В московских парках QR-коды позволяют посмотреть афишу мероприятий. Кроме того, узнать все об интересных местах при помощи аудиогида. Например, вышло уже 30 выпусков подкаста "Парки в деталях" про "Ходынское Поле", Сиреневый сад, "Кузьминки" и другие локации. Также штрихквадраты помогают удаленно купить билеты на разные мероприятия. В частности, зимой на ВДНХ оплатить поход на каток.

QR-коды облегчают и спортивную жизнь москвичей. На столичных воркаут-площадках размещены графические квадраты, с помощью которых открывается видеоинструкция по каждому снаряду от профессиональных тренеров. Большинство таких зон находится в парках "Фили", Борисовские пруды и "Сокольники".

Позаботились и о поклонниках прогулок. В рамках проекта "Московская ходьба" в 19 парках созданы маршруты для скандинавской ходьбы. Гуляя по ним, можно не только набираться здоровья, но и по QR-кодам параллельно изучать встречающиеся на пути природные и культурные объекты.



Другие услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам доступен упрощенный способ авторизации по QR-коду, без ввода логина и пароля, на портале mos.ru через приложение "Моя Москва". Кроме того, горожане могут купить или получить льготное лекарство по электронному рецепту. Для этого необходимо предъявить штрихквадрат на телефоне или же в распечатанном виде.

Также технология помогает организовать работу с пациентами во флагманских центрах. На них надевают специальные браслеты с QR-кодом. Это позволяет медикам идентифицировать больного и получить доступ к его медицинской карте. Штрихквадраты полезны и абитуриентам во время поступления в вуз. Таким образом у них есть возможность поделиться собственным цифровым портфолио из "Московской электронной школы".

Графические коды используются и во флагманских центрах "Мои документы". С их помощью посетителям рассказывают о дистанционном открытии своего дела и о переселении по программе реновации. Кроме того, в столичных культурных центрах и поликлиниках благодаря штрихквадратам удастся узнать все о проекте "Московское долголетие".

Также у пользователей городского приложения "Мой id" есть возможность всегда иметь свои документы под рукой. Некоторые из бумаг представлены QR- и штрихкодами. Например, открывая графу "Полис ОМС", человек получает цифровой код для записи к специалисту через терминалы ЕМИАС в поликлиниках.

