Сколько стоит свадьба в Москве: создаем свою сказку за 50, 300 и 800 тысяч рублей

Сегодня, 18.08.2018, в день "дня трех восьмерок" в московских ЗАГСах свой брак официально зарегистрируют 1205 пар. Город заполонят красавцы-женихи и светящиеся от счастья невесты в белоснежных платьях. Портал Москва 24 рассказывает, сколько стоит организовать свадьбу в столице, и какие праздничные услуги можно позволить себе в рамках разных бюджетов.

Фото: depositphotos/halfpoint

Многие молодожены очень трепетно относятся к выбору даты свадьбы. Как сообщили в Управлении ЗАГС Москвы, для заключения брака у жителей столицы особенно популярны такие праздники, как Красная горка и День семьи, любви и верности. На их фоне особо ярко выделяется День города Москвы. "В этом году в День города, 8-9 сентября, планируют заключить брак 1865 пар", – отмечают в пресс-службе.

К сожалению, празднование свадьбы в "счастливые дни" не является залогом долгого и счастливого семейного союза. Количество разводов пар, заключивших брак в особенные даты календаря, ничем не отличается от стандартной статистики. Около двух процентов семей распадается уже в первый год супружеской жизни.



Но пока вы все еще планируете свое светлое будущее и подбираете наилучшие способы организации свадьбы, предлагаем рассмотреть вам три варианта проведения торжества в разных бюджетах: 50, 300 и 800 тысяч рублей.

Возьмем классический вариант небольшой свадьбы на 50 человек.

50 тысяч рублей: еда из супермаркета и номер в отеле на первую брачную ночь

Фото: depositphotos/pvstory

Предположим, вы – оператор почты с зарплатой 25 тысяч рублей, ваш будущий муж – продавец-кассир в сетевом магазине, он ежемесячно приносит домой 33 тысячи рублей. И вот он приносит колечко, надевает на ваш безымянный палец, все плачут и решают сыграть свадьбу. Общий доход позволяет выделить на мероприятие 50 тысяч рублей. Что вы сможете себе позволить в рамках этого бюджета?

Итак, праздновать придется дома, так как ваш бюджет не потянет ни одну площадку. Крупный сетевой супермаркет будет отличным решением, на еду с недорогим алкоголем у вас уйдет около 25 тысяч рублей. Салаты придется готовить самостоятельно, заранее созвав всех подружек невесты. Также для эффекта "ломящегося" от еды стола рекомендуем задействовать бабушкины соленья и банки с вареньем. Кстати, и свадебный торт можно поручить выпекать бабуле, чему она будет несказанно рада.

Какими бы ни были финансовые возможности, без фотографа на таком важном событии обойтись не получится. В рамках пяти тысяч можно найти начинающего фотографа без портфолио или попросить подработать одного из друзей, пока другие будут веселиться. Также в вашем кругу всегда найдется человек, который справится с ролью диджея, а какой-нибудь родственник-весельчак с удовольствием возьмет на себя задачи тамады, причем бесплатно.

Чтобы молодожены не проводили первую брачную ночь в той же квартире, где хорошо погулявшие гости лежат лицами в салате, советуем взять номер в красивом отеле. Невеста будет в восторге от белоснежных простыней, усыпанных лепестками роз. Кстати, о самом главном: подвенечное платье можно купить в интернете с доставкой из Китая за семь-десять тысяч рублей, а костюм для жениха – в масс-маркете тысяч за шесть.

Портал Москва 24

300 тысяч рублей: банкет в ресторане и сногсшибательный "лук" невесты

Фото: depositphotos/prostooleh

Это средний бюджет для молодой пары офисных сотрудников, отдающих лучшие годы своей жизни четырем стенам, монитору и корпоративным мероприятиям. Раз в год они путешествуют куда-нибудь в Европу или Таиланд, пытаясь максимально зарядиться от солнца и моря.

Из свадьбы им хочется сделать настоящий праздник, нырнуть в красивую сказку на пару дней. Поэтому гостей приглашаем в небольшой бар или ресторан в пределах МКАД. Из расчета 2000 рублей за место, на банкет из 50 человек уйдет около 100 тысяч рублей. Проверенный фотограф с портфолио будет стоить около 20 тысяч, чуть больше (30 тысяч) попросит видеограф, с ним обычно присутствуют ассистенты, ведь работать нужно постоянно в фокусе, не упустив ни одну слезу радости на глазах родителей или падение подружки на высоких каблуках.

Особое внимание уделим внешнему виду невесты: в рамках 40 тысяч можно выбрать великолепное платье с кружевами из новой коллекции, еще по пять-семь тысяч уйдет на аксессуары и прическу со свадебным мейкапом. Классический костюм уровня boss из натуральной шерсти для жениха будет стоить 24,5 тысячи рублей. Можно немного сэкономить, заранее купив костюм в период распродаж, тогда хватит и на дорогие запонки, и на хороший галстук.

Такой бюджет позволит пригласить профессионального ведущего и заказать небольшое шоу: танцевальный коллектив, певец, выступление фокусника или барменов, которых обычно тамада приводит с собой. И, конечно, свадебный торт! Вот уж есть, где разгуляться. Сейчас в Москве частные мастера изготавливают самые невероятные сладкие шедевры – от классических бисквитов с фруктами до трехэтажных экспозиций, украшенных лепестками роз в карамели. На пятикилограммовый торт откладываем 26 тысяч рублей. Дополнительно украсим зал цветами и воздушными шариками, а также закажем "будку для фотографий", чтобы гости смогли сполна насладиться праздником и оставить веселые снимки на память молодоженам.



Алекс Куш шеф-кондитер "Все хотят удивлять, и в последнее время появилась тенденция заказывать высокие, многоярусные торты, по два-три метра. В среднем такой торт весит около 100 килограммов, но все зависит от запросов и количества гостей".

Портал Москва 24

От 800 тысяч рублей: Вера Брежнева, жених на Роллс-Ройсе и фейерверк

Фото: depositphotos/prostooleh

Вы – успешный бизнесмен, готовый потратить почти миллион, чтобы организовать самый волшебный день в жизни для своей любимой. Второй вариант: вы – молодой парень или девушка из обеспеченной семьи, в которой родители считают своим долгом устроить шикарную свадьбу любимым чадам и не жалеют ни копейки.

Вот уж где можно разгуляться по полной программе! Выбирайте эффектный ресторан в центре Москвы или нестандартный лофт с волшебной атмосферой. Или вам больше понравится уютное кафе с панорамным видом на столицу или даже теплоход, на палубе которого можно организовать незабываемое торжество? Стоимость одного места в таких ресторанах будет составлять минимум четыре-семь тысяч рублей, то есть за 50 гостей придется заплатить в районе 300 тысяч рублей. Дополнительно оплачиваем свадебный декор и флористику для зала, именные карточки для гостей и индивидуальные приглашения со стразами.

Конечно, жених должен приехать за невестой на эффектной машине. Аренда белоснежного Роллс-Ройса 2012 года выпуска будет стоить 14 тысяч в час. Сколько часов вы готовы кататься или сколько готовы заплатить – решайте сами. Не забудьте, что в машине с вами будет сидеть фотограф, который возьмет не менее 60 тысяч рублей за 10 часов работы, и видеограф – 80 тысяч.

В качестве ведущего, конечно, приглашаем медийное лицо, например, Веру Брежневу или Константина Хабенского, стоимость выступления которых нужно будет обсуждать индивидуально. Для примера, за ведение вечера Иван Ургант возьмет 50 тысяч евро, Рената Литвинова – 400 тысяч рублей, а Лолита Милявская с удовольствием сыграет роль тамады с музыкальным сопровождением за 1 миллион 200 тысяч рублей. Если хотите дополнительно заказать группу для выступления – не вопрос. За 40-минутный концерт "Градусов" придется отдать 20 тысяч евро, а если хотите, чтобы к вам из северной столицы приехала группа "Ленинград", будьте добры оплатить трансфер 12-15 участникам коллектива плюс 100 тысяч евро – за само выступление.

И, конечно, не забываем про логическое завершение вечера – праздничный фейерверк! Семь огневых точек и примерно 500 зарядов подарят отличное настроение всем гостям не менее чем за 90 тысяч.

Портал Москва 24

Ну а дальше – насколько хватит вашей фантазии! Лазерное шоу, цирковые выступления, прилет молодоженов на вертолете или даже кортеж на армейских бронетранспортерах. Если есть желание и возможности, организаторы сделают вам такую свадьбу, о которой будут ходить легенды еще долгие годы. Но помните, что основой счастливой жизни является не масштаб празднования свадьбы, а искренняя любовь.