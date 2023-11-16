Юбилейный сезон: как будет работать каток на ВДНХ

В пятницу, 24 ноября, на катке на ВДНХ стартует новый, юбилейный сезон. В этот раз его главной темой станет "Полет во времени", которая отсылает к мечтам о космосе. Посетителей, пришедших прокатиться в день открытия, ожидает шоу-представление. Рассказываем подробности, а также спрашиваем врача, как лучше одеться для такого вида активности.



С видом на исторические павильоны

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

С 24 ноября каток на ВДНХ снова открывается для посетителей. Предстоящий сезон будет особенным, так как станет юбилейным: площадка отпразднует свое 10-летие. Сам каток сможет одновременно вместить практически две тысячи гостей. Его зальют вокруг макета ракеты-носителя "Восток" на площади Промышленности.





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы Площадь ледового покрытия составит около девяти тысяч квадратных метров. Посетители будут кататься с видом на исторические павильоны "Космос" и "Транспорт СССР", Главную аллею и новый павильон "Атом".

В этом сезоне каток будет посвящен теме "Полет во времени". Она отсылает к мечтам о космосе. Посетители, пришедшие прокатиться в день открытия площадки, 24 ноября, смогут посмотреть шоу про человека, который хотел стать космонавтом. Во время представления герой посетит разные планеты, познакомится с их обитателями, а также преодолеет трудности, вставшие на пути к его мечте. Начало мероприятия – 18:00.

Представления на нескольких площадках запланированы и на 25 ноября. Они пройдут с 16:00 до 20:00. В частности, гостей приглашают на театрализованное шоу и светозвуковую инсталляцию "Северное сияние – полет во времени", которые можно будет увидеть справа от главного входа на выставку, на северной петле кольцевой дороги. Кроме того, музыкальное представление "Время легенд" состоится недалеко от аттракциона "Школа спасателей".

Культурные и развлекательные мероприятия, в том числе флешмобы, утренние зарядки, костюмированные вечеринки, конкурсы, выступления артистов, спектакли и мастер-классы по фигурному катанию, будут проходить на площадке всю зиму. Здесь же в рамках выставки-форума "Россия" организуют тематические программы и дни регионов.



Билеты и расписание

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

После старта сезона площадка будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. В выходные и праздничные дни каток откроется на час раньше, в 10:00. По понедельникам он будет недоступен из-за технического дня.

Билеты можно купить на сайте ВДНХ, на территории катка в кассах, а также в инфоцентрах у главного входа и рядом с павильоном № 55. Цена зависит от дня недели и времени визита. Посещение площадки 24 ноября обойдется в 1 200 рублей для взрослого и 600 – для ребенка. В обычные дни цена варьируется от 400 до 800 рублей за взрослый билет и от 200 до 400 рублей – за детский.

Для гостей будут работать пункты проката и заточки коньков, а также точки питания с горячими напитками. В шести заведениях предложат поесть блинов с красной икрой, медом или семгой, гречневых ломтей с мраморной говядиной или курицей, пончики, русские колоски с сахарной пудрой, ватрушки и московские плюшки. Среди напитков представлены сибирский чай, сбитень и безалкогольный глинтвейн.



Как подготовиться к походу на каток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самое главное для похода на каток – одеться по погоде. Об этом Москве 24 рассказала директор Центра иммунокоррекции, врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, одежда должна быть теплой, но легкой.





Людмила Лапа директор Центра иммунокоррекции, врач-терапевт Сейчас может случиться так, что на улице плюсовая температура, а на катке она всегда минусовая. Поэтому надо четко понимать, как одеваться. Мы приходим на каток не стоять, а ради физических нагрузок и катания. Потому нужно одеваться тепло, но не слишком, чтобы не перегреться и не запотеть. Толстая и слишком теплая одежда будет мешать двигаться.

При этом первый в сезоне сеанс на катке лучше ограничить 15–20 минутами, чтобы не перегрузить организм и не столкнуться с переохлаждением, рекомендует врач. Симптомами последнего являются замерзшие руки и нос, а также потерявшие чувствительность ноги.

"Во время отдыха не надо стоять на холоде. Лучше сразу одеться и уйти в теплое помещение, где можно будет прогреться и восстановить силы", – посоветовала терапевт.

Специалист также напомнила, что не стоит пренебрегать перчатками и защитой суставов. Эластичные бинты и ортезы помогут избежать ненужных травм. Для пенсионеров на катке такая экипировка обязательна, как и мягкая одежда. По словам Людмилы Лапы, пожилым стоит просто кататься, не выполняя никаких упражнений. Падение на лед для них может привести к серьезным последствиям, которых лучше избегать.

Перед посещением катка с детьми нужно убедиться, что они здоровы, то есть у них отсутствуют такие симптомы, как насморк, кашель и боль в горле. До выхода из дома рекомендуется обработать нос и губы специальными мазями, кремами или помадой для профилактики переохлаждения и заражения вирусами. После возвращения нужно обязательно промыть слизистые и руки, заключила врач.

